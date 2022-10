A Vidi felnőtt női csapata pihent az elmúlt hétvégén, szüneteltek a Simple Női Liga, azaz az élvonal küzdelmei. Az utánpótlás azonban pályára lépett, az U19-es hölgykoszorú a 9. fordulóból előrehozott találkozón fogadta a Kaposvári Rákóczi alakulatát. S alaposan elpáholta a somogyi egyletet.

A Léki Miklós dirigálta fehérvári lányok nem foglalkoznak holmi babonákkal, 13 góllal tömték ki ellenfelük hálóját. A lábsérüléséből felépült, a felnőtt keretben is számításba vett Toldi Dorina igazán elemében volt. A 17 éves támadó - aki családjából örökölte a foci szeretetét és tehetségét - négyszer köszönt be. Ugyancsak négy találatig jutott Bors Tímea, míg Mindenszki Elektra és Farkas Gerda dupláztak, s még Tóth Luca is eredményes volt.

A Vidi U19-esei a bajnokságban eddig a Paksot 6-2-re, a Pécset 20-0-ra, a Kelent 2-1-re, a Csepelt pedig 3-1-re verték. A tabellát holtversenyben vezetik az ugyancsak hibátlan Szekszárddal.