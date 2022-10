A bajnoki nyitány a DFVE gárdájának sikerült jobban, hiszen Mihók Attila tanítványai a Győrt verték otthon magabiztosan 16-4-re. A III. Kerületre nem várt könnyű első forduló, hiszen a nyáron alaposan megerősödő FTC-vel játszottak, a találkozót simán, 20-6-ra nyerték a zöld-fehérek.

A szerda esti bajnokit a III. Kerület gólja nyitotta meg, Kudella Panna volt eredményes, 1-0, majd Garda egyenlített emberelőnyből, azonban erre is volt válasza a fővárosiaknak, rögtön kettő is, Gyöngyössy Anikó és Kudella talált be, 3-1. Még az első negyedben egalizált a Dunaújváros, Dobi Dorina és Garda célzott pontosan, 3-3. A második negyedtől már nem engedte át a kezdeményezést a Fejér megyei alakulat, Garda, Szabó és Sümegi góljaira csak Kudella tudott felelni, a nagyszünetben 4-6-ra vezetett a Dunaújváros.

A fordulás után sem változott a játék képe, a fővárosiak nem engedték nagyon meglógni Mihók Attila csapatát, a harmadik játékrészben hiába akadtak fórok mindkét oldalon, mindössze egy gól esett, Geraldine Mahieu volt eredményes centerből, 4-7. A negyedik negyedben is három percet kellett várni az újabb találatra, Dobri Dorina lőtt gólt, 4-8. A folytatásban a hazaiak egyet, míg a vendégek kettőt raktak még hozzá, végül a DFVE 10-5-re nyert.