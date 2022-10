Ahogy arról korábban beszámoltunk a Kiskút Tenisz Tenisz Klub által szervezett rangos tornán Juhász Bence pályája eddigi legnagyobb sikerét érte el. A mezőny egyik legfiatalabbjaként szabadkártyával a főtáblán kezdhetett.Bence két fordulót ment, és az első körben annyival magasabban jegyzett versenyzőt búcsúztatott, hogy körülbelül 1000 hellyel lép előre a korosztályos világranglistán.

Fenyves Gréta is szűkebb pátriánkhoz tartozik, hiszen bár a Normafa Tenisz Klub igazolt versenyzője Sukorón él. Nem csak emiatt, hanem eredményei okán is szívesen látná soraiban a Kiskút Tenisz klub - információink szerint tárgyalnak a felek arról, hogy Gréta a fehérvári klubban folytassa pályafutását.

A fővárosi Normafa üdvöskéje komolyat küzdött, a selejtezőben három ellenfelet kellett legyűrnie a főtáblára kerülésre - köztük a lengyel Oliwia Orlinksát egy drámai csatában. Maradt ereje a főtáblára is, az orosz Jekatyerikna Ivanova, és a szerb Jovana Grujic legyőzésével jutott a harmadik fordulóba. A negyeddöntőben a bolgár Elizara Yaneva két sima szettben búcsúztatta. A lányoknál egyesben, és párosban is legjobb magyarként az elődöntőig menetelt Bartha Panna. A fiúknál a „kiskutas” Juhász Bence mellett, Mészáros Patrikot illeti ez a „cím”. Utóbbi párosban az elődöntőig jutott.

A házigazda Kiskút Tenisz Klub szintet lépett a tornával. Sokadszorra rendezett kettes kategóriájú ITF-tornát, ezúttal már a komplexumban kialakított szálláshelyekkel emelte a verseny színvonalát, és az indulók komfortérzetét.