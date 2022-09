Igazi hokis fieszta érzése volt az embernek csütörtök este, hiszen közel telt ház előtt, nagyszerű hangulatban dobták be a pakkot a fehérvári klub első CHL-mérkőzésén az Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnokban. A találkozó bár a svájciak fölényes győzelmét hozta, a fehérvári csapat helyenként jól játszva helytállt a jobb erőkből álló ellenfél ellen. A helyszínen nézte meg az összecsapást a CHL vezérigazgatója, Martin Baumann és a marketingvezető, Monika Reinhard. Mindketten szuperlatívuszokban beszéltek a szurkolókról, majd a meccs utáni értékelésen elsőként emelték ki, hogy milyen fantasztikus volt a szurkolótábor és az élmény. Azt mondták, hogy a meccs egészében és a végén tapasztalt szurkolás, az, hogy a másik csapat szurkolóit is megtapsolta a fehérvári közönség, lenyűgözte őket, több videót is készítettek a csarnok hangulatáról. A szurkolókat a Hydro Fehérvár AV19 sokat tapasztalt vezetőedzője, Kevin Constantine is kiemelte a mérkőzés után.

– Általában nem remélek semmi különlegeset a meccsektől. Ha hosszú ideje mozogsz a sportban, és edzősködtél már azokban a ligákban, ahonnan a csoportellenfeleink jönnek, akkor tudod, milyen jó csapatokról és bajnokságokról beszélünk, dolgoztam korábban Lengyelországban és Svájcban is, tudtuk, milyen jó együttes a Zürich – nyilatkozta a vezetőedző a klub honlapjának. – Minden meccsen a győzelemért játszol attól kezdve, hogy az utcán gyerekként hokizol a többiek ellen. Nem azt mondom, hogy nem akartunk nyerni, voltak olyan részei a játékunknak, amelyekben előre akartunk lépni az előző találkozókhoz képest, hiszen ez volt a harmadik mérkőzésünk idén. Szóval ez egy BL-meccs volt, amin a legjobbunkat akartuk nyújtani, és egyben egy mérkőzést az előszezonban, amelyen fejleszteni akartuk a játékunkat. Sok dologban léptünk előre, amiben szerettünk volna. Ha az első néhány lövésből gólt kapsz, az nehéz szituáció. De nem adtuk fel, remek második harmadot produkáltunk, több helyzetünk volt, mint nekik. Ez egy jó jel, nem adtuk fel, dolgoztunk tovább. Voltak lehetőségeink rá, hogy 3-2-re felzárkózzunk, de nem jött össze, 1-4 lett, így pedig nehéz helyzetből vártuk a harmadik harmadot. Tetszett a hozzáállásunk, a sebességünk és tetszett a Zürich játéka is. Sok jó játékosuk van, az emberelőnyös játékuk is elég jól működött. Jól éreztem magam, főleg a hangulat és a szurkolók szeretete miatt. Nehéz ebben a csarnokban nem csak állni a kispadon, hallgatni a közönséget és élvezni az atmoszférát, hagyni, hogy magával ragadjon. Ez az edzősködés egyik jó része, hogy a szurkolók ennyire támogatják a játékosokat.

A kaland tovább folytatódik, szombaton 18 órakor a sorozat címvédője, a Rögle látogat Székesfehérvárra.