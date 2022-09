FEHA19 – Gyergyói HK 1-10 (0-4, 1-4, 0-2)

Székesfehérvár, 367 néző. V.: Soós, Mach, Szabó, Kis-Király.

FEHA19: Márkus (Orbán) – Mingazov, Reiter, Mayer, Mihály, Cizas – Dobmayer, Csollák (1), Rétfalvi (1), Ambrus Cs., Keceli-Mészáros 1, – Kóger, Dolinar, Farkas L., Fekete, Ivády – Bajkó, Salamon, Győrffy, Alapi, Nagy Á. Vezetőedző: Anatoli Bogdanov.

Gyergyó: Rinne – Haaranen, Jalonen (2), Orban 1 (1), Szigeti 2, Császár 1 (2) – Fejes (1), Saari, Sárpátki (3), Sylvestre 3, Vincze P. 1 (1) – Kozma (1), Imre, Sándor-Székely 1, Tranca (1), Di Diomete 1 – Silló, Vincze G, Csiszer (1). Vezetőedző: Szilassy Zoltán.

Kiállítások: 0, ill. 0 perc.

Kapura lövések: 19-37.

Bár fehérvári lövéssel kezdődött a találkozó, egy perc után a Gyergyó meg is szerezte a vezetést, Slyvestre mattolta a fehérvári kapuban debütáló Márkus Leventét, 0-1. Nagy Ákos válaszolhatott volna, de az ütőjében maradt a gól. Pár minutummal később a vendégek büntettek, Slyvestre volt ismét eredményes, 0-2. A rossz kezdés után próbált szépíteni a FEHA19, Fekete Alex került helyzetbe, de mellé szállt a lövése. A harmad közepén a Gyergyó ismét betalált, Császár Hunor növelte háromgólosra a különbséget, 0-3. Itt még nem volt vége, Di Diomette meglőtte a negyedik gólt is, 0-4, Anatoli Bogdanov kapust cserélt, Orbán Gergő vette át Márkus helyét. A sokkból kellett pár perc, mire felálltak a kék-fehérek, a játékrész végén volt pár lehetőség a fiatalok előtt, de nem sikerült a szépítés.

A második harmad sem indult jól hazai szempontból, Sándor-Székely Ottó lövése csúszott át Orbán hóna alatt, 0-5. Érdemben nem változott a játék képe, a FEHA19 védekezése nem működött, nyolc perc eltelte után sakk-mattra kijátszott ziccert Szigeti zárt le, 0-6. Nem sokkal később Vincze Péter is beköszönt, 0-7. Kiegyenlítettebbé vált a játék, és a Fehérvárnak sikerült is szépítenie négy perccel a játékrész vége előtt, Keceli-Mészáros talált be, 1-7, de kevesebb mint 60 másodperccel később Szigeti visszaállította a különbséget, 1-8.

Az utolsó harmadban is becsülettel mentek a fehérváriak, próbáltak kozmetikázni az eredményen. Voltak hazai lehetőségek, de gólt 11 perccel a vége előtt ismét a vendégek szereztek, Slyvestre harmadszor is betalált a találkozón, 1-9, majd Orban beütötte a tizediket is, 1-10.

A FEHA19 felnőtt csapata hatalmas vereséget szenvedett hazai pályán, de a fiataloknak gyorsan fel kell állni a padlóról, mert pénteken a Budapest Jégkorong Akadémia otthonában lép jégre Anatoli Bogdanov együttese.