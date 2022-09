Szinte minden nyilatkozatban, és mérkőzéssel kapcsolatos cikkben elhangzott, hogy micsoda atmoszféra volt a fehérvári jégcsarnokban, és messze a legjobb hangulatról számoltak be.

Szeptember 7-én idegenbeli túrára indult Kevin Constantine gárdája, így az Ördögkatlan hangulat biztosan elmarad, de a Volán-szurkolók nem hagyták cserben a csapatot. Összefogtak, és bizonyították, hogy nem számít a távolság, ha meccsnap van, akkor bizony kék-fehér mezes szurkolók is lesznek a lelátón. A számuk persze kevesebb, de a hangjukat így is megmutatták már kora délután a csarnokhoz vezető úton, és a mérkőzés alatt is biztosak lehetünk benne, hogy nem vesznek vissza a hangerőből. A csapat kabalafigurája is együtt vonult a szurkolókkal, integetett a gyerekeknek és pacsizott le sok-sok svéddel. Sokan ismerhették meg a fehérvári jégkorongcsapat nevét, hiszen zúgott a "hajrá Volán" Ängelholm utcáin.

Videón a fehérvári szurkolók vonulása: