Bár Hornyák Zsolt a labdarúgó NBI. legrégebb óta hivatalban lévő vezetőedzője, még az ő pályája sem tud visszanyúlni arra az időszakra, amikor a piros-kékek legutóbb az élvonalban szerepeltek. 2018-ig kell visszamennünk a krónikákban, hogy Vasas-PAFC derbit találjunk. Akkor Spandler Csaba, és Radó András találatával 2-1-re nyert a Puskás, úgy, hogy a Vasas csak egy öngóllal tudott szépíteni az „utolsó utáni” pillanatban. Radó már a másik oldalon van, zalaegerszegi évei után, 2020 óta a Vasas labdarúgója (az öngólos kameruni Patrick Mevoungou azóta Mezőkövesd érintésével el is tűnt a magyar futballból, napjainkban Szaud-Arábiában vezet le). Az akkori vezetőedzőnek Pintér Attilának, az volt az utolsó éve Felcsúton.

A sok szűk esztendő után az élvonalba visszatérő Vasas továbbra is nyeretlen az NBI.-ben. A Kecskeméttel, a Pakssal, a Debrecennel, és a Mezőkövesddel is ikszelt, a Honvédtől, és a Ferencvárostól pedig kikapott. Utóbbival találkozott legutóbb, 1-0-ra nyert a címvédő.

A Puskás Akadémia végre előrébb lépett, három 1-1-es döntetlen után (Kisvárda, Kecskemét, Debrecen) a csereként remekül beszálló Artem Favorov góljával legyőzte a Mezőkövesdet. immáron pedig Hornyák Zsolt vezetőedző első Vasas elleni derbijére készül.

Urblík József, a PAFC középpályása szerint a Mezőkövesd ellen látott küzdőszellem lehet az az alap, amelyre minőségi futballal győzelmet építhetnek.

- Harcos mérkőzés volt a Mezőkövesd elleni, ez nem a szép futball, hanem az akaraterő diadala volt. Ezt megelőzően rengeteg helyzettel sem tudtunk nyerni, aztán néhány ziccerrel be tudtuk húzni mindhárom pontot. A Vasas újonc, de több NBI.-es szintű játékost is igazoltak. Ha a Mezőkövesd elleni játék minőséggel is párosul, akkor tudunk nyerni Angyalföldön - mondta a PAFC futballistája.