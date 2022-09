Engedtessék meg a tudósítónak, hogy a két csapat évtizedek óta tartó párharcából egy húsz évvel ezelőtt lejátszott rangadóra emlékezzen. A színhely nem változott, az akkor még ódon állapotában levő Köfém csarnokban találkoztak megyénk reprezentánsai. A házigazdák oldalán, a teljesség igénye nélkül Deli Rita, Farkas Andrea, Kenyeres Fanni, Kulcsár Anita, Tápai Szabina, és Virincsik Anasztázia terelgette a labdát, míg az újvárosiaknál Bohus Bea, Bulath Anita, Ferling Bernadett, Gáspár Gabriella, Nagy Ivett, Györgyné Oblisz Anita, Pigniczki Krisztina, Pálinger Katalin játszottak főszerepet. Mindenesetre egy jó hangulatú összecsapáson, 1300 szurkoló előtt játszottak a csapatok, a mérkőzés első félidejében még a Cornexi-Alcoa vezetett – melynek másodedzője az a Rapatyi Tamás volt, aki most a DKKA-t irányítja – 10-9-re, a végjáték már az akkor Dunaferr SE-nek hívott piros-fehéreké lett, akik 24-22-re győztek. A 2002/2003-as bajnoki évben a Dunaferr az első, a Cornexi pedig a negyedik helyen végzett. Most lényegesen szerényebb célokért, de legalább akkora szívvel küzdenek a csapatok a két évtizeddel ezelőtti pontvadászathoz képest jóval erősebb 14 csapatos megmérettetésen. Ám egy megyei rangadó akkor is, és most is mondhatni kiemelkedik a többi komolyabb csatától.

Mindenesetre az Alba foghíjas kerettel lépett pályára, Besszer Borbála legutóbb, Debrecenben szenvedett térdsérülést, és elmondása szerint legalább féléves kihagyás vár rá, de Gerháth Kincső sem tudott ott lenni társaival, ő is a térdproblémák miatt hiányzott.

Nem mondhatni, hogy rosszul indítottak volna a házigazdák, Katarina Stosics három találatának, valamint a fiatal Szemes Szonja szélről lőtt góljával köszönhetően a 8. percben háromgólos előnyt kovácsoltak, 5-2. A Kohász próbálta a lépést tartani, és jobbára Farkas Johanna eredményessége volt náluk a döntő. A 16. percre feljöttek egy gólra, természetesen ismét Farkas volt a „tettes”, és innentől teljesen kiegyenlítetté vált a találkozó. Az addig stabil fehérvári védekezés kissé labilissá vált, és a támadások befejezésébe is több hiba csúszott. Nem véletlenül kért időt Józsa Krisztián, aki át is formálta csapatát, bejött Bruna Zrnic, és Utasi Linda, Tamara Szmabijan pedig irányított. Igaz, ettől sokkal nem lett hatékonyabb a támadó szekció, viszont a DKKA egyre-másra vezette akcióit, és Tea Pijevic egyik saroktól a másikig repkedett. A szünetre aztán addig nyomott a Kohász, hogy Horváth Petra felsősarkos góljával át is vette a vezetést, és ennek birtokában mehetett pihenőre.

Egyértelműen jót tett a pauza hazai oldalon, felpörögve jöttek ki a lányok az öltözőből, és pillanatok alatt fordítottak, majd Szmbatijan góljával a 34. percre ismét hárommal vezettek, 14-11. Majd talán a biztosnak látszó előny elaltatta a hazaiakat, és újra lendületesen játszott a DKKA, egy gólra feljöttek, de Varga Emőke révén, egy hibájukat kihasználva kettővel ment az Alba. Más kérdés, hogy ebben a periódusban stabilabbnak tűnt a Kohász, de több kapufa és kihagyott helyzet nehezítette őket. Hétperces fehérvári gólcsend következett, melynek végén Stosics hetesből még megtartotta a vezetést, de ezt Nick Viktória gyorsan egalizálta, 19-19. Oguntoye Viktória nagy labdákat fogott, majd Farkas gólja már a DKKA–nak hozta meg az örömet jelentő vezető találatot, 19-20. A folytatásban nagy erőket mozgósított mindkét csapat, ez azonban hozta is magával a hibákat. Ziccerek tömkelege maradt ki, de ezekből talán többet számoltunk össze a fehérváriaknál. Úgy tűnt, hogy ennek ellenére talán be tudja húzni a hazai gárda a meccset, főleg úgy, hogy Szmbatijan 15 másodperccel a vége előtt talált be, ám a végszót Farkas Johanna mondta ki, aki az utolsó pillanatban nagy gólt lőtt, és ikszre hozta csapatának a meccset.

Jegyzőkönyv

Alba Fehérvár KC - Dunaújvárosi Kohász KA 26-26 (10-11)

Székesfehérvár, 200 néző Vezette: Paska Dániel, Vastag Sámuel

Alba Fehérvár KC: Pijevic – Szemes 2, Afentaler 5, Szmbatjan 5 (1), Varga E. 2, Sztosics 7 (4), Takó 1. Csere: Tóth Nikolett (kapus), Zrnic 2, Boldizsár 1, Utasi 1, Bojtos, Tolnai. Vezetőedző: Józsa Krisztián

Dunaújvárosi Kohász KA: Oguntoye - Arany R. 1, Krupják-Molnár, Weisheitel, Nick 1. Poczetnyik, Szalai B. 1. Csere: Bartulovic (kapus), Farkas J. 12 (5), Kazai 2, Borgyos 1, Horváth P. 3, Matucza 1, Fodor N. 4, Agócs. Vezetőedző: Rapatyi Tamás

Kiállítások: 12, ill. 10 perc

Hétméteresek: 5/5, ill. 5/5