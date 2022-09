A küldöttséget Szloboda József, a Volán Fehérvár úszóedzője vezette, a sportvezető hat éve látja el a szövetségi kapitányi teendőket a hazai utánpótlásban. A küldöttségben a fehérváriakat Gyugyi Laura, Walthier Laura, Gyarmati Lili, Csák Milán és Mészáros Márton képviselte. A küldöttség hat érmet szerzett, a volánosok közül Gyugyi csapatban ezüstérmes lett Bauer Blanka (Budapesti Honvéd), Dobronyi Dorina (Kőbánya SC) társaságában. Gyugyi egyéniben 9. lett.

- Az utánpótlás szövetségi kapitányi poszton 2016-ban hozták létre, a riói olimpiát követően, olimpiai ciklusra kaptunk bizalmat a felnőtt nők és férfiak szakvezetőivel együtt, Kállai Ákos és Martinek János a következő olimpiáig tovább dolgozhat, az én pozícióm egyelőre lóg a levegőben. Ami biztos, túljutottunk ismét egy világversenyen, az érmek tekintetében elégedett vagyok, a lignanói verseny eseménydúsra sikeredett, voltak sérülések, kizárásokkal, akadt váratlan helyzet, volt öröm és bánat is. A hat érem kimondottan jó, de lehetett volna hét is, azonban egyet elvettek tőlünk, az U17-es korosztályban biztosan dobogósok lettünk volna.

A fehérvári versenyzők, balról Mészáros Márton, Csák Milán, Walthier Laura, Gyugyi Laura, Gyarmati Lili

A vb-t új szisztéma szerint bonyolította a nemzetközi szövetség, míg a nyári Eb-n hagyományosan rendezték a viadalt, selejtezővel és döntővel, ezúttal az új szabályok szerint – a felnőttekhez hasonlóan - a selejtezőt középdöntő követte 36 versenyzővel, aztán jött a finálé, 18 sportolóval. Az első versenynapon a váltót bonyolították az U19-es lányoknál, két fehérvári, Walthier Laura és Gyarmati Lili szerepelt, utóbbi a júliusi, krakkói ifi Eb-n egyéni induló volt, Laura pedig ott váltóban szerepelt. Walthier ezúttal mind a négy számban jól teljesített, Gyarmati kicsit elmaradt a várakozásoktól vívásban és a kombiban is. Végül a 4. helyen zártak, nem teljesítettek rosszul, közel voltak a dobogóhoz. Az U19-es fiúk egyike sem jutott tovább a selejtezőből, ami nagy csalódást jelentett, a Volánból Csák Milán, valamint Tamás Botond (Újpesti TE), Marschall Attila (Lőrinc SE), Simon Barnabás (Kőbánya SC) volt érdekelt. A középdöntőbe egyikük sem került be a selejtezőből, ami nagy csalódás volt, ugyanis képességeik alapján ez jogos elvárás volt velük szemben. Az U19-es mix váltóban Walthier Laura a Honvéd sportolójával, Simon Tamással alkotta a magyar párost, a 10. helyen értek célba, Walthier itt kitett magáért, jól teljesített.

Az U17-es korosztályban a lányoknál a Trion sportolója, Mészáros Emma megnyerte az Eb-t, ezúttal bronzérmes lett, remek teljesítménnyel. Két honfitársa, Zemán Zóra (Bp. Honvéd) 6., Haraszti Linda (Miskolc Swimming Pentathlon) pedig 7. lett. A csapatversenyt követően a lányok a dobogó második fokára állhattak fel, Egyiptom mögött. A fiúknál meglepetés született, Péter Ádám (KSI) kiváló versenyzéssel ezüstérmes lett, a csapat biztosan érmet szerzett volna, azonban a középdöntőben Kiss-Szöllősi Álmost (KSI) kizárták. A fehérvári Mészáros Márton nem jutott tovább a selejtezőből, számára korán véget ért a viadal. A budapesti Tóth Ákos (KSI) abszolválta a selejtezőt és a középdöntőt is, nagy küzdelem árán kvalifikálta magát a döntőbe, harcosságát bizonyította, a fináléban gyenge lövészete miatt a 18. helyen végzett.

- A cél előtt szabálytalan előzés miatt Kis-Szöllősi Álmost a versenybíróság sajnos kizárta. A döntést el lehetett fogadni, azonban az igazsághoz hozzátartozik, hogy ezzel elúszott számunkra a csapatverseny, összesen három trió került a fináléba, helyettünk a házigazda olaszok kerültek be. Így érem nélkül maradtunk. Azonban az U19-es női viadalon mind a négy versenyző megtette a magáét, szépen meneteltek, gond nélkül jutottak a 18-as döntőbe. Ezzel biztosak lehettünk a csapat érmében, ugyanis Dél-Korea volt képes hozzánk hasonlóan legalább három főt delegálni a zárónapi küzdelmekre. Bejutott Bauer Blanka (Honvéd), Dobronyi Dorina (Kőbánya SC), Gyugyi Laura és a miskolci Tóth Dorka.

A női váltóban 4. helyezett volánosok, Gyarmati Lili és Walthier Laura, középen a vívóedző, Kovács László

Mivel négy sportoló finalista lett, mindegyik kimondottan jó versenyző, ráadásul a rangsoroló vívásuk jól sikerült – az eredményeket viszik magukkal a finéléba -, a kapitány joggal bizakodott, hogy lesz érmesünk egyéniben. Ez be is következett, Bauer Blanka a dobogó harmadik fokára léphetett. A végig a combjával bajlódó Dobronyi – a vívás során, hirtelen mozdulatnál, kitörésnél meghúzódott, az is felmerült, feladja a versenyt - végül 6. lett, Gyugyi 9. Tóth pedig a 11. pozícióban ért célba.

- A csapat második helye nagy öröm. Gyugyi a krakkói Eb-n 4. lett egyéniben, titkon bíztunk abban, hogy ezúttal is ott lesz a közvetlen élmezőnyben. Jó formában érkezett, azonban a versenyt nem kezdte jól, a selejtezőben gyengén vívott, kiesőhelyen kezdte a kombit, hatalmasat harcolt, bejutott a középdöntőbe, majd a döntőbe. Elemeztük a vívását, a hibákat kijavítottuk, a középdöntőben sokkal jobban teljesített, gond nélkül jutott a döntőbe. A rangsoroló vívás után bizakodtunk a jó eredményben, azaz a hatba kerülésben, titkon az éremben. Sajnos nem sikerült, elfogadhatóan úszott, azonban a kombinált szám során elizgulta a lövészetet a második és negyedik sorozatban, így a dobogótól távol került, 9. lett. Mivel tavaly a döntőbe sem jutott be az egyiptomi világbajnokságon, elégedett vagyok vele, remélem, ő is magával. Az új lebonyolítási forma új kihívást jelent, mindenkinek meg kell tanulnia, miként ossza be az erejét. A záró szám az U17-es mix váltó volt, ahol ismét érmet szereztünk, Mészáros Emma (Trion SE) és Péter Ádám (KSI) ezüstérmes lett az egyiptomi duó mögött, ami szintén remek eredmény.

A szakmai stáb értékel az U19-es női döntő után, balról Szloboda József szövetségi kapitány, Málits István és Vitéz László

Az első bemutatóra június végén, Ankarában, a Világkupán került sor, a viadalt követően bonyolították az első tesztversenyt, amelyen bemutatkozott az új sportág, ami majd a 2024-es, párizsi olimpia után felváltja a lovaglást. A török fővárosban a fehérvári Bárány Péter bizonyíthatott, a junioroknál lett ötödik. A következő megmérettetésre augusztus elején került sor a Fülöp-szigeteken, ott egyetlen honfitársunk sem bizonyíthatta tudását Lignanóban viszont volt két fehérvári, Csák Milán ezúttal második lett, a junior korosztályban szereplő – Olaszországba csak a tesztverseny miatt utazó -, szintén volános Tárkányi Zsombor pedig harmadik lett. Az első versenynapon voltak érdekeltek, a másodikon fájós kezük miatt már nem álltak rajthoz.

Szloboda szerint a lignanói erőpróba – maradva a jelenlegi öttusánál, illetve négytusánál, mert ezekben a korosztályokban lovaglás eleve nincs - is megmutatta, hogy azt egyiptomiak mennyire erősek, gyakorlatilag mindent megnyertek, minden korosztályban. Ez nem újdonság, azonban a felnőttek között általában kikopnak, kivétel Ahmed El-Gendy, aki az utánpótlásban is remekelt, a felnőttek között sem botlott, ezüstérmes lett legutóbb, Tokióban. Vélhetően túlversenyeztetik fiataljaikat. A következő viadal a felnőtt Európa-bajnokság Fehérváron, ami szeptember 13-án, kedden veszi kezdetét a koronázóvárosban. A Lignanóban egyéniben bronzérmes, csapatban ezüstérmes Bauer Blanka Fejérben is rajthoz áll, a női váltóban, az AÖSE sportolója, a szülésből nemrég visszatért Alekszejev Tamara társaságában.