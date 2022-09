Öt volános tehetség bizonyíthatott a múlt hétvégén, az olaszországi Lignanoban bonyolított négytusa világbajnokságon, a legjobb eredményt Gyugyi Laura érte el, csapatban ezüstérmes lett a fővárosi Bauer Blanka és Dobronyi Dorina társaságában.

-Dombóváron kezdtem pályafutásomat, ami nem a szülők példájára indult el, lévén egyikük sem sportolt komolyabban. Először nem az öttusa volt a fő sportágam, az úszás volt az első, amivel komolyabban foglalkoztam, mellette kipróbáltam a kosárlabdát is. Dombóváron 2016-ban, az úszó egyesület keretein belül próbáltuk ki a kéttusát, nekem és pár csapattársamnak megtetszett. Főként azért, mert a futás az egyik kedvenc hobbim volt. Sok iskolai futó versenyen vettünk részt, ahol jól is szerepeltem. Virovecz Richárd úszó edzőnkkel kezdtük el a kéttusát, majd a háromtusát. Később Fazekas Gáspár futóedző irányította a futást és lövészetet. Három éve költöztem Székesfehérvárra és igazoltam a Volán Fehérvár öttusa szakosztályához, az első évem arról szólt, hogy felhozzam a lemaradásaimat és beleerősödjek a sportágba.

Tavaly, az U19-es országos bajnokságon - ami az első válogató verseny volt az évben - második lett. „Ez volt az első meghatározó versenyem, mivel ekkor tudatosult bennem, hogy mennyit is fejlődtem. Később a többi válogató versenyen is dobogós helyezéseket értem el és ezekkel az eredményekkel, bekerültem az U19-es válogatott keretbe. Ennek köszönhetően tavaly vettem részt az első komolyabb nemzetközi versenyeken. 2021 augusztusában rendezték az Európa-bajnokságot Portugáliában, ahol 5. helyezést értem el. Szeptemberben a világbajnokságon szerepeltem, Egyiptomban, Alexandriában.”

Az idei éve is sikeresen indult a hazai és kisebb nemzetközi versenyeken. A tavasszal bizonyíthatott az első felnőtt Világkupa-viadalon, amit áprilisban, Budapesten bonyolítottak.

A volános Gyugyi Laura útban a cél felé a lignanói világbajnokság egyéni versenyében

Forrás: Horog László / Fejér Megyei Hírlap

- Nagyon sok tapasztalatot szereztem a felnőtt mezőnyben. A nyáron, Krakkóban rendezték az ifjúságiak Európa bajnokságát, ahol egyéniben 4. lettem, csapatban pedig ezüstérmes. Vasárnap zárult Lignanóban az ifi világbajnokság, egyéniben 9. lettem, csapatban ezüstérmes, ugyanúgy, mint az Eb-n. Ezúttal nem voltam teljesen elégedett. Először került megrendezésre nemzetközi verseny ez az új formátumú lebonyolítással, a selejtezővel kezdtünk, gyengébb vívással indítottam, az úszásom rendben volt, majd egy nagyon jó kombinált számmal jutottam az elődöntőbe. Második napon a rangsoroló vívással folytattuk, kiválóan ment a páston. A harmadik napon az elődöntőt bónusz vívással kezdtük, ami szintén jó alapot adott a továbbiakhoz. Az úszásom aznap is rendben volt, viszont a kombinált számnál már fáradtságot éreztem, de így is sikerült tovább jutni a döntőbe. A fináléban a korábbinál még sikeresebb bónusz vívással kezdtem, ezt követte az úszás, amivel szintén meg voltam elégedve. Végén a záró számban, a kombináltnál nagyon jó pozícióból tudtam indulni, viszont a lövészetnél már kevésbé tudtam koncentrálni, a futás önmagában nem volt elég a dobogós helyezéshez.

Úgy érzi - valamint az utóbbi versenyek is azt igazolják vissza -, a vívással nincsenek gondjai, de pontosan tudja, a páston is van még hova fejlődnie.

- A fizikai számokkal elégedett vagyok, de ezekben is szeretnék előrelépni. A lövészetemen kell a legtöbbet dolgoznom. Nagyon szeretem a lovaglást, közel áll a szívemhez, ezért is viselem nehezen, hogy lecserélik. Sajnos az új sportágat nem tudtam még kipróbálni még, csak mások pályáját követhettem figyelemmel. Véleményem szerint sokkal megerőltetőbb lesz a versenyzés és az edzések is új, nagyon komoly kihívást jelentenek, továbbá úgy gondolom, sokkal nagyobb a sérülés lehetősége, mint a lovaglásban. A folytatásban szeretnék kijutni világversenyekre a felnőtt mezőnyben is, leginkább a világbajnokságra. Nincs példaképem, de rengeteg olyan ember vesz körül, nem csak az öttusában, hanem az életben is, akinek a munkássága és az eredményei motiválnak, hogy minél jobb eredményeket érjek el.