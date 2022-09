2022. szeptember 24., szombat 16:00

Sárbogárd (5.) – Martonvásár (13.)

Pajor László, a Sárbogárd szakmai igazgatója: - A Főnix FC ellen a győzelmi szándékunkat átérezte a csapat, biztosak voltunk abban, hogy minimum egy pontot szerzünk attól függetlenül, hogy a hazaiakat nagyon jó csapatnak tartjuk. Úgy gondoltuk, hogy most már hasonló játékerőt képviselünk, probléma volt, hogy azt a lélektani erőt nem tudtuk kihasználni, hogy az elején vezetéshez jutottunk, és sajnos jelentősen bele kellett nyúlni a mérkőzésbe többször is, mert három játékosunk megsérült. Ezek a tényezők, valamint a Főnix FC kapu előtti határozottabb játéka döntötte el a rangadót. Érkezik a Martonvásár, amelynek nem sikerült jól a rajtja, reméljük azonban azt, hogy nem ellenünk fogják mindezt kijavítani. Kicsit összesűrűsödött a mezőny, ráadásul most kikaptunk, és egy mérkőzéssel kevesebbet játszottunk, úgyhogy számunkra nem lehet más alternatíva, csak a győzelem. Hiányozni fog Kovács János, Gráczer Gergő, valamint Horváth Ádám, de remélem tudjuk pótolni őket.

Bicske II. (15.) – Bodajk SE (14.)

Michal Pekowski, a Bicske II. vezetőedzője: - A Lajoskomárommal szemben 45 percen keresztül domináltunk, A mérkőzés után az ellenfél edzője is elismerte, hogy az első félidőt elrontották, mert akkora nyomást gyakoroltunk rájuk, hogy azt hitte, ott akkor eldől a mérkőzés. Rengeteg ziccerünk volt, de egyiket sem tudtuk kihasználni, úgyhogy a helyzetek értékesítésében mindenképpen fejlődnünk kell. Amennyiben ezt sikerül megvalósítanunk, akkor a Bodajk ellen begyűjthetjük a három pontot. Remélem, a múlt szombathoz hasonlóan most is fogunk segítséget kapni az NB III-as csapattól, bár azokat a játékosokat a félidőben érthető okokból le kellett cserélnem. Annak csak örülnék, ha most még többet tudnának játszani. Számunkra kötelező a három pont megszerzése, ha valamit még el akarunk érni ebben az idényben.

Tordas R-Kord (6.) – Sárosd (9.)

Farkas Zsolt, a Tordas R-Kord technikai vezetője: - A Kápolnásnyék ellen többek között azért is veszítettünk, mert a második félidőben több gyengébb egyéni teljesítményünk is volt, számunkra érthetetlen okokból. Ráadásul a végén egy védelmi hibából megszerezte a győztes gólt jelentő vezetést az ellenfél, és ezt követően már nem tudtunk megújulni. Sajnáljuk, hogy megszakadt a 15 mérkőzésből álló hazai veretlenségi sorozatunk, reméljük, szombaton elkezdünk egy új fejezetet. A Sárosd ellen mindig nagyon parázs és szoros mérkőzéseket játszunk, így hasonlóképpen a korábbiakhoz egy igen kiélezett mérkőzés lesz. Bízom abban, hogy itthon tartjuk a három pontot. Nemcsak a Sárosd, mi is kissé rapszodikusak vagyunk, meglátjuk, hogy ki fog felülkerekedni.

2022. szeptember 25. vasárnap 16:00

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő (3.) – Ikarus-Maroshegy (7.)

Balogh Zsolt, a Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő vezetőedzője: - Szép eredményt értünk el az Ercsi ellen és örülünk a győzelemnek, tisztában vagyunk azzal, hogy az ellenfelünknek milyen problémái voltak, de ennek ellenére nyolc gólt lőni bármilyen csapatnak jó teljesítmény - bár ezért is csak három pontot adnak. Nagyon bízom abban, hogy ebből a nyolcból a hétvégére is marad még az Ikarus ellen. Természetesen győzelmet várok hazai környezetben, biztos, hogy más mérkőzés lesz, mint az előző, és csak bizakodni tudok, hogy jobbak leszünk, mint az előző hétvégén. Türelmesnek kell lennünk és játszanunk, és meg kell nyernünk ezt az összecsapást is.

Ercsi Kinizsi (12.) – Mányi TK (10.)

Flórián Gábor, az Ercsi Kinizsi elnöke: - Olyan hullámok sújtanak bennünket az utóbbi időben, amelyekre korábban nem számítottunk. Az utóbbi két mérkőzésen sem tudtunk ugyanabban az összeállításban kiállni, és azért ez elég komoly befolyásoló tényező. Tény és való, hogy bajban vagyunk, valami megváltozott. Egyelőre még nem tudjuk mi. Bízunk abban, hogy a nyáron érkezett játékosok beépülnek, és akkor jobbak leszünk. Nem szerencsés, de benne volt a pakliban, hogy kikapunk a bajnokság két legjobb csapatától, de a törekvésünk az, hogy a helyi, illetve a környékbeli fiatalokból álljon majd a csapatunk. Remélem azt, hogy az agárdi mérkőzéshez képest legalább hárman felépülnek, és ez feltétlenül előrelépést jelentene a Mány ellen. A célokat módosítottuk, és innentől a biztos bennmaradásra hajtunk.

Enying (8.) - Csór Truck-Trailer (11.)

Mohai Norbert, az Enying szakosztályvezetője: - Egész jól ment a játék Martonban, főleg az első félidőben. Nagy szívvel, csapatként, egymásért játszottak a fiúk. Amikor kellett, volt labdatartás és a támadásépítésben is remekeltünk. A védelem is kitett magáért, szinte hiba nélkül működtek. A helyzetkihasználás lehetett volna jobb, ezen javítanunk kell még. A második félidőre nagyot javult vendéglátónk játéka, s a gyorsan megszerzett, szépítő találat még inkább visszahozta őket a meccsbe. Küzdelmes percek következtek, s mi ismét betaláltunk, de a martoni lendület még mindig kitartott. Aztán történt egymás után két balszerencsés eset is, melynek során megsérült két hazai játékos, és a felkavaró pillanatok után már nem találta a ritmust ellenfelünk.

Az elmúlt három találkozón 7 pontot szereztünk, ez nagyon jót tett csapatunknak. Viszont, ha folytatni akarjuk az utóbbi hetek jó szereplését, maximális összpontosításra lesz szükség. Komoly hiba lenne, ha a Csór ellen nagy mellénnyel mennénk ki a pályára. Megmutatták már a Sárosd ellen idegenben, hogy nem véletlenül kerültek fel a Megye I-es mezőnybe. Néhány játékosuk korábban nálunk is rúgta a labdát, így érdekes mérkőzés lesz. Az egyértelmű, ha a legerősebb csapattal tudunk kiállni, bárkivel felvesszük a versenyt, de a kispadunk sajnos gyakran elég vékony még. Remélhetőleg minden rendben lesz a kerettel vasárnapig, s egy jó mérkőzésen itthon tudjuk tartani valamennyi pontot.

Lajoskomárom (4.) - Tóvill Kápolnásnyék (2.)

Dopuda Igor, a Lajoskomárom vezetőedzője: - Az utóbbi három fordulóban szerencsések voltunk, azok a helyzetek, amelyek korábban nem mentek be, azok most hálóba értek. Kétségtelen, hogy csapatunk az utóbbi évek egyik legjobb pozíciójában áll, de nagyon messze van még a bajnokság vége, hétvégén is egy olyan ellenféllel fogunk játszani, hogy akik ellen ha otthon tartunk egy pontot, az is nagy siker lenne. A megkezdett sorozatunkat szeretnénk folytatni, bár a Kápolnásnyék nagyon jól elkapta a fonalat és esélyesebbnek tűnnek jelen pillanatban nálunk, de sikerként fogjuk azt is megélni, ha egy pontot szerzünk ellenük. Természetesen ettől függetlenül törekszünk arra, hogy három ponttal gazdagodjunk, de a realitás azért az előbbieket mutatja.

Szabadnapos: MÁV Előre FC Főnix (1.)