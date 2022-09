A Fehérvár Küzdősport SE két kiváló ökölvívója, Nagy Evelin és Tóth Adrián nem csupán a klubnak hozott sporttörténeti sikert, de egyéni lajstromukat is tovább csiszolták, hiszen mindketten harmadik bajnoki címüknek örülhettek.

„Gondolkodó ökölvívót nevelünk” – szól az FKSE szlo- genje, s ehhez hűen bunyóztak sportolóik a debreceni megmérettetésen.

Úgy tűnt, Nagy Evelin nincs könnyű helyzetben, mert a hölgyek 57 kilós súlycsoportja volt az ob legnépesebb és legerősebb kategóriája, mégis első számú kiemeltként nem bokszolhatott sokat. Az elődöntőben csatlakozott a küzdelmekhez.

– Szüksége lett volna a minél több mérkőzésre, de az első meccsén is csak 20 másodpercet töltött a ringben, mert kiütötte ellenfelét – tekintett vissza a cívisvárosi eseményekre Turós Arnold, a Fehérvár KSE vezetőedzője. – A döntőben a 2019-ben Európa-bajnoki bronzérmes Kovács Laurával találkozott, aki a finálé előtti napon az alsóbb korcsoportban az Európa-bajnokot verte. Evelin jó teljesítményt nyújtott, élete legjobb formájában bokszolt, összeszedett volt, a korábbi versenyekhez képest itt sokkal inkább lehetett rajta látni a győzni akarást. Eddig csak az ügyességével nyert, most tudatosan, éretten bunyózott. Nem hiába, jövőre már a felnőttek között kell helyt állnia.

A férfiak 80 kg-os súlycsoportjában Tóth Adrián jó mérkőzésen győzte le a végső csatában korábbi riválisát, Bogdalik Csabát. Tóth három meccset zárt győztesen az országos bajnokságon, így lett a 80 kilósok aranyérmese. Pedig nem volt igazán edzésben az egyébként rendkívül jó fizikumú fiatal öklöző.

– Erősített, dolgozott a nyáron, kicsit elengedte a bokszot, de az országos bajnokság előtt visszatért. 11 éve folyamatosan edz, őt is megérintették a korosztályra jellemző, egyéb érdeklődési körök. Szerencsére így is be tudta húzni a bajnoki címet, mert az a rutin, az az erő, az a tudás, amivel rendelkezik, a mezőny fölé repíti. Komoly, felnőtt bokszolóktól látható mozdulatokkal nehezíti ellenfelei dolgát – értékelte teljesítményét Turós Arnold.

Adrián a csatározások során egyik ellenfelét egymás után megeresztett öt bal horoggal ütötte ki – ez eddig nem volt jellemző a honi mezőnyben.

– Az első ellenfele egy pécsi srác volt, aki rendkívül kemény riválisnak bizonyult, azon a küzdelmes mérkőzésen Adrián nagyon elfáradt. Eddig gyerekfejjel bokszolt, ezen a meccsen meg kellett férfiasodnia a bunyójának. Az elődöntőn nem derült ki, hogy milyen az ellenfél, mert néhány másodperc alatt elsodorta az öt bal horoggal. A döntőben azzal a sráccal bokszolt, akivel tavaly, a junior magyar bajnokságon is összekerült. Akkor is legyőzte Bogdalikot, most is.

Az országos bajnokság válogató is volt egyben a spanyolországi ifjúsági világbajnokságra. Turós Arnold kijelentette, Tóth Adrián hiába nyerte meg az ob-t, már jelezte a szövetségi edzőnek, hogy nem engedi el a vb-re, mert nincs edzésben, s egy világbajnoki szereplésért tenni kell. Nagy Evelinnek van esélye kijutni a világbajnokságra, rangos ellenfeleket vert meg.

Az ob-n Németh Zsolt és Hippeller Panna bronzérmet nyertek. Önmagukhoz képest sokkal jobban bokszoltak, de nem jutottak döntőbe. Bögyös Levente kezdőként győztes meccs nélkül maradt, ugyan az első menetben számoltatta is ellenfelét, de rutintalan volt, s ötödik lett.

Nem pihennek a Fehérvár KSE sportolói, hamarosan az U12-esek, a serdülők, a juniorok és a felnőttek is ringbe szállnak a magyar bajnoki érmekért.