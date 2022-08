Ez valahogy több puszta sportnál, huszonkét ember fizikai megmérettetésénél. Érzelmek viadala ez. Lelki hadviselés is. Ebben a csatában minden benne van, klubhűség, rajongás a piros-kék színekért, egy városért, a hovatartozás érzése, talán hazaszeretet. S hogy egy egész város futball-lázban éghessen, kellett a fehérvári labdarúgók hőstette. A Mol Fehérvár FC hatalmas bravúrral, 2-1-es győzelmet aratott a jóval esélyesebb 1. FC Köln vendégeként az Európa-Konferencialiga rájátszásának odavágóján. Komoly sanszot teremtettek ezzel Michael Boris legényei, hogy 2018 után újra nemzetközi kupa csoportkörében szerepelhessen a Vidi. Ehhez helyt kellett állni a hazai visszavágón is.

A Bundesliga legutóbbi kiírásában hetedik pozícióban zárt 1. FC Köln azonban rettentő magabiztosan és önbizalomtól telve adta hírül a revans előtt, hogy főtáblára akar jutni, s a Vidi nem lesz képes ellenük olyan ellenállásra, mint Kölnben mutatták. Azonban Fehérváron is megvolt a stratégia, hogyan állják útját a várhatóan félelmetes kölni rohamoknak. No és persze a több ezer, irtó hangos német drukker jelenlétére is fel kellett készülni. Bár, ezzel kapcsolatban a fehérváriak egyik masszőre, Gáspár Péter osztott meg egy gondolatot: szerinte a Vidi játékosainak éppen hogy jót tesz, hogy három-négyezer kölni drukker hangoskodik a stadionban, nagyobb teljesítményre ösztönzi őket, mintha csak a saját tábor buzdítaná őket.

A Red Blue Devils tagjai nem mennek a szomszédba némi csibészségért. A találkozó előtti éjszaka, hajnali kettőkor tűzijátékkal lepték meg a kölni csapat játékosait, mikor édesdeden szunyókáltak Velencei-tavi szállásukon.

A német drukkerek csütörtökön délelőtt fél tizenegytől kezdték bevenni a Fehérvár belvárosát. Elözönlötték a teraszokat a piros polóba öltözött kölniek, kortyolták a söröket, s büszkén kiabálták a koronázóváros kék egére, hogy kedvenceik 5-0-val ejtik ki a Vidit. A németek aztán 14 órakor hagyták el a Belvárost, az Országalmától indulva több ezres tömeg vonult az Új Váralja sori szurkolói zónába, majd a stadionba.

A Vidi hívei 17 órakor a pláza előtti térről indultak meg, s feketébe öltözve vonultak végig a Sóstóig, bízva legalább egy hazai döntetlenben.

Az arénában másfél órával a kezdés előtt Stopli, a Vidi kabalarókája a szögletzászlónál mormolt egy fohászt, s vetett keresztet, majd mikor 65 perccel a nyitány előtt Steffen Baumgart, a vendégek trénere bandukolt ki a pályára, és simította meg a gyepet, hatalmas tapsot és hangos üdvözlést kapott a Köln szurkolóitól.

Michael Boris nem változtatott Kölnben szerepeltetett kezdőjén, míg Rajna-menti kollégája a kiállított Chabot pótlása mellett két helyen cserélt, Martel és Maina került a kezdőbe.

Piros fólia-fal és görögtüzek színesítették a kölni tábort, az RBD pedig igyekezett bevonni a szurkolásba minden magyart a stadionban. Igyekezett a fehérvári tábor erőt sugározni a pályán lévő lábakba és szívekbe, de a 3. percben biztosan nem valamiféle túlfeszültség miatt durrant ki a meccslabda. Le kellett cserélni a játékszert.

Az első döféssel a Vidi próbálkozott, az 5. percben Dárdai iramodott meg a bal oldalon, centerezése egy kölni védő lábáról pattant szögletre. Az ellentámadásból könnyedén került helyzetbe a Köln, Florian Kainz 14 méterről lőtt a kapu fölé. Totális letámadást alkalmaztak a németek, már a tizenhatoson belül zavart próbáltak okozni. Azonban majdnem Zivzivadze kergette őrületbe a vendégeket, Bamgboye középre tett labdáját perdítette a kapu mellé. A 10. percben jutott először szöglethez az 1. FC Köln. Veszélyesen szállt középre a labda, Timo Hübers pedig 5 méterről fejelt a kapuba, Kovács Dániel csak beleérni tudott, 0-1. Nem sokkal később volt esély a gólszerzésre, Dárdai remekül ugratta ki Zivzivadzét, de a georgiai támadó rálépett a labdára. Ahogy arra számítani lehetett, beszorította a Vidit a német gárda, a fehérváriak alig tudták tartani a labdát. Ugyanakkor a piros-kékek minden pillanatban készen álltak egy-egy gyors kontrát indítani. Csordogált a mérkőzés, enyhült a szorítás, kiegyenlítettebb játék, bár a 37. percben Kainz életerős lövését Kovácsnak kellett az égbe paskolnia. Egy minutummal később Pinto ívelt be egy szabadrúgást, Larsen fejelte át a labdát a hosszú oldalra, Sabanov azonban a kapu mellé csúsztatott. A kölni mélységi labdák nem értek célt, azonban a szünet előtt Dietz estében a kapu mellé pöccintett.

Forrás: Mirkó István/MW

A szünetben Hangya helyett Heister érkezett, a 46. percben pedig a második német találat. Minden sarokrúgásuk életveszélyes volt, Kainz szögletét csúsztatták meg középen, a Köln legértékesebb játékosa, a 13 millió eurót érő Ellyes Skhiri vágta a labdát jobbal a jobb sarokba, 0-2. Ezzel a németek álltak továbbjutásra. A Vidi egyre veszélyesebben futballozott, főként Dárdai Palkó bolondította a vendégeket a bal oldalon. A 61. percben is ő húzott el, parádésan tálalt középre, de Zivzivadze vetődős pöckölését Schwäbe védte lábbal. Ezután frissítette a támadó szekciót Boris-mester, Kodro és Bumba érkeztek. Természetesen Baumgart is reagált erre, ő is belenyúlt csapatába, a Vidi mégis áthámozta magát a bal oldalon, Budu Zivzivadze húsz méterről megeresztett, ígéretes lövését Schwäbe bravúrral tolta szögletre. Már a fehérváriak domináltak, mégis Dietz zárhatta volna le a párharcot, nagy helyzetben belsőzött a kapu fölé. A hajrában Thielmann futotta le Ljednyevet, majd Kovácson is átperdítette a labdát, Bumba vágta ki a gólvonalról. Az utolsó percekre kiállította a török bíró a kölni edzőt, de ebből már nem meríthetett erőt a Vidi, sőt, a 94. percben Schindler tett pontot a csata végére, 0-3.

Kiesett a Vidi, de tapsot érdemelt a publikumtól.

Forrás: Szabó Miklós/MW

JEGYZŐKÖNYV

Mol Fehérvár FC – 1. FC Köln 0-3 (0-1)

Mol Aréna Sóstó, 10 411 néző. V.: Ali Palabiyik (török)

Mol Fehérvár FC: Kovács D. – Nego, Larsen, Stopira, Sabanov (Ljednyev, 82.), Hangya (Heister, a szünetben) – Bamgboye (Kodro, 63.), Pinto (Bumba, 63.), Fiola, Dárdai – Zivzivadze. V.edző: Michael Boris

1. FC Köln: Schwäbe – Schmitz (Ehizibue, 66.), Kilian, Hübers, Pedersen (Schindler, 81.) – Szkiri, Martel – Maina (Thielmann, 66.), Ljubicic (Olesen, 55.), Kainz (Hector, 66.) – Dietz. V.edző: Steffen Baumgart

Gól: Hübers (10.), Szkiri (46.), Schindler (90+4.)

Sárga lap: Zivzivadze (65.), Heister (68.) ill. Ljubicic (45+1.), Kilian (60.), Hector (89.), Baumgart (90., 90.), Schindler (94.) Kiállítva: Baumgart (90.)