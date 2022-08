A kölni rajongók 14 órakor az Országalmától, míg a hazaiak a 16.30 órai gyülekezőt követően 17 órakor az Alba Pláza előtti térről vágtak neki a MOL Aréna Sóstóig vezető gyalogos útnak. Az összetartozást a Vidi-rajongók esetében nemcsak a kék-piros mezek és zászlók mutatták, de a fekete pólók is, hiszen a szervezők korábban arra kértek mindenkit: ezt a színt öltsék magukra, amennyiben úgy érzik, szimpátiájukat kifejezve vonulnának közösen a tett helyszínéig.

Sokan csatlakoztak is ehhez a felhíváshoz, s egészen népes tömeg áramlott a Palotai útra, ahol több, skandálással egybekötött megállót is beiktattak a vonulók – ám az vitathatatlan, hogy leginkább ezeknél a megállóknál szívták fel magukat a hazai drukkerek létszámilag. A menetelés közben fogyott az ital, durrantak a zajkeltő eszközök és látványos füstfelhők is szálltak a tömegből.

A biztonságra – éppen úgy, ahogyan a kölnieknél – megannyi rendőr és TEK-es ügyelt, akik a csoportosulás elején, végén, de még annak oldalain is követték a stadion felé haladókat, s ha kellett, irányították a forgalmat. A leglátványosabb rész a Széchenyi utcai vasúti alagútból kiérve következett: ott már pirotechnikai eszközöket is "bevetettek" a fanok.

Az Európa Konferencia Liga playoff-meccs tétje nem kisebb, mint a csoportkörbe kerülés, amelyért 19 órai kezdettel küzd meg egymással a MOL Aréna Sóstóban egy visszavágó keretében a MOL Fehérvár FC együttese és az 1. FC Köln csapata, miután Kölnben 1-2-es győzelmet aratott a székesfehérvári csapat.

Képek a hazaiak vonulásáról: