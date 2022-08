Europa auffressen! – azaz Európát "felzabálni", meghódítani: nagyjából ezt jelenti az a mondat, amely a Kölnből érkezett szurkolók pólóin virít. A székesfehérvári belvárosban szinte az összes kiülős helyet, sörözőt elfoglalták a csapatuk biztatására érkezett drukkerek. Mindenhol piros pólós csoportokat látni most a belvárosban, és természeten a készenléti rendőrség emberei is megjelentek, van, akin komoly védőfelszerelés látható már most.

Fotós: Nagy Zoltán Péter / Fejér Megyei Hírlap

A hangulat nagyon jó, a sörök fogynak, nem egy olyan brigádot láttunk, akik két láda sört cipeltek magukkal, s abból fogyasztották a bátorságnövelőt.

Az észrevehető volt, hogy melyik csoportosulás erősíti majd este a kölni "B-közepet", ugyanis amikor szóba akartunk velük állni, határozottan elküldtek minket. De találkoztunk és beszéltünk több baráti társasággal is, akik kedvesen szóba álltak stábunkkal, s arról is beszéltek, hogy csodálatos Magyarország, Székesfehérvár.

Sajnos olyan információ is eljutott hozzánk, hogy az első verekedés, atrocitás már megtörtént: az egyik belvárosi étterem előtt letépték egy magyar szurkoló mezét. Ez egyelőre nem megerősített információ, a részleteket nem ismerjük, ezért a rendőrségtől kértünk bővebb információt. Ha kapunk információt, mi is történt, cikkünket frissítjük!