A napokban tölti be 20. életévét a tősgyökeres fehérvári Kovács Evelin, aki több mint egy évtizede erősíti a MÁV Előre SC csapatát, legyen szó utánpótlás vagy felnőtt korosztályról. A liberó tagja volt az előző idényben az NB I. Ligában élen végző és az Extraligát kiharcoló gárdának is, továbbá az U21-es együttessel bejutott az országos döntőbe, ahol végül a hatodik helyen zártak a kék-fehérek.

Azon kevesek közé tartozik, akik még a 2018-2019-es idényben Fésüs Irén irányításával feljutottak az NB I-be. Az akkori csapat teljesen kicserélődött az évek során, csupán a visszatérő Szabó Liliánával játszott együtt.

- Mindig is az volt az álmom, hogy feljussunk Extraligába, ezért nagyon örültem annak, hogy sikerült. A tétmeccseken nagyon kellett koncentrálni. Örültem, hogy hosszabbítottunk, így már 13 éve ennél a klubnál játszhatok. Izgatottan várom az idei szezont és sokat szeretnék fejlődni és tapasztalatot szerezni magasabb szinten is. A tavalyi idényben sérülésem miatt kihagytam három meccset és most az egyéni célom, hogy minél többet tudjak fejlődni. Csapatszinten mindent meg szeretnék tenni, hogy segítsem a társaimat. – fogalmazott Kovács Evelin.

A 200-3-as születésű Tóth Jázmin az előző évben került Fehérvárra, és a folytatást is a koronázó városban képzeli el. A Kaposvári Röplabda Akadémián nevelkedő, majd 1. MCM-DIAMANT Kaposvári RC-t két idényben erősítő szélső ütő bízik abban, hogy a jó csapatkohézió átlendíti őket a nehézségeken, ennek köszönhetően pedig biztosan jó helyezést tud elérni a csapat a legmagasabb osztályban is.

Kovács Evelin

Forrás: A klub

Fiatal kora ellenére már Magyar Kupa-bronzéremmel és Extraliga-rutinnal is rendelkezik, nem utolsó sorban felnőtt és utánpótlás szinten is bizonyított az előző idényben. Az NB I. Ligában élen végzett a MÁV Előrével, míg az U21-es bajnokságban országos döntőbe jutott, összesen 38 mérkőzésen lépett pályára, 28 alkalommal volt kezdő.

- Az Extraligába való feljutás egy nagyon jó lehetőség a csapatnak és az egész klubnak is. Minél több sikeres mérkőzést vívtunk meg, annál jobban összekovácsolódott a csapat és ez a jövőre nézve is pozitív hatással lehet, mert egy jó kohézió átlendíthet bennünket a nehézségeken. Örömmel tölt el, hogy a következő évben is számítanak rám. Nem volt kérdés a szezon végén, hogy itt szeretnék maradni, hiszen egy nagyon szerethető egység alakult ki. Várom már, hogy az új érkezőket is megismerhessem. Persze még a pozitív hatásai megvannak a feljutásnak, de az új célokra kell koncentrálnunk. Új energiákkal kezdtük meg az alapozást és arra törekszünk, hogy maximálisan felkészüljünk mentálisan és fizikálisan erre a szezonra, mivel egy teljesen új közegbe lépünk. Az egyéni célom a további fejlődés, és a csapat meghatározó tagjává szeretnék válni. Csapatszinten pedig, hogy kialakuljon idén is egy jó egység és együtt tudjunk játszani a pályán. Akkor biztos vagyok benne, hogy jó helyezést tudunk elérni a szezon végén. – mondta bizakodva Tóth Jázmin.