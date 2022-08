Bíró Attila együttese a görögök ellen kezdte meg a horvátországi kontinenstornát. A mieink a negyedik negyed első felén kívül nem játszottak igazán jól, de így is két és fél perccel a mérkőzés vége előtt kettővel vezetett Magyarország. Ekkor kevesen gondoltak Görögország győzelmére, de a magyarok már nem találtak be a folytatásban, ellenben ellenfelük háromszor is, így vereség lett a találkozó vége.

Vasárnap Hollandia következett az Európa-bajnokságon, de ebben a mérkőzésben sem volt nagy köszönet, ugyanis Bíró Attila lányai támadásban és védekezésben sem találtak a ritmust, végül 13-4-re nyert Hollandia. A két vereség nem néz ki jól, de a válogatott számára most három, papíron könnyebb ellenfél következik, így a torna lényeges részéig van még egy hete a csapatnak, hogy összeszedje magát.

– Nem így terveztük az első két mérkőzést. A görögök ellen sem játszottunk jól néhány perc kivételével, ott kettővel vezettünk a negyedik negyedben, de hogy utána mi történt az utolsó két és fél percben velünk, azt nem igazán tudom. Sajnos három gólt is kaptunk a végén, ez a vereség nyilván mentálisan nem segített a másnapi Hollandia elleni találkozóra. Azt én sem gondoltam volna, hogy ekkora különbség lesz a két csapat között, alapjáraton nincs is ekkora. Ez kicsit hasonló találkozó volt, mint amikor Szardíniában nagy fölénnyel vertük Olaszországot. Sajnos ez így alakult, van egy hetünk, hogy összeszedjük magunkat. Jön három, könnyebb meccsünk, gyakorlásra kell ezeket felhasználnunk. Nem tudom, miért játszottunk így mind a két találkozón, Szardínián gyakorlatilag ugyanez a csapat szerepelt, és ott nem volt olyan probléma, hogy nem lett volna meg az összhang. Nyilván az egy felkészülési torna volt, ez meg egy Európa-bajnokság, a tét nem ugyanaz. Akiknek ez az első kontinenstornája, nekik is az utánpótlásban vagy klubszinten volt már hasonló helyzet, nincs mitől félni. Ettől függetlenül, lehet, hogy nagyobb stresszel járt az első két mérkőzés. Igyekszünk a hibákat kijavítani, mert a mutatott játék később, akár a spanyolok ellen, biztos nem lesz elég – tekintett vissza lapunknak Garda Krisztina, a DFVE és a magyar válogatott csapatkapitánya. – Talán inkább mentálisan estünk szét a hollandok ellen, mint fizikálisan. A görögök ellen sem úgy ment a támadójáték, ahogy kellett volna, védekezésben is hibáztunk, és ezt vasárnap még tetőztük. Támadásban sokszor lövőhelyzetig sem jutottunk el, vagy ha igen, akkor rossz pozícióból próbálkoztunk. Mentálisan dolgoznunk kell ezeken, hétfőre pihenőt kaptunk, keddtől pedig tovább folytatjuk a mérkőzéseket és az elemzést. Össze kell raknunk magunkat, ez a kilencgólos vereség eléggé megalázó. Ki lelet kapni egy holland válogatottól két-három góllal is akár, de a kilenc az már kellemetlen. Túl kell lépnünk ezen és hinnünk kell magunkban, mert különben nem lesz esélyünk a folytatásban.