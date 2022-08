Az OTP Bank Liga 6. fordulójának keddi mérkőzésén is a hajrára tartogatta a gólját a Puskás Akadémia, de a találat három döntetlenre mentett derbi után, immár három ponott ért.

- Jobban tetszett, ahogy a Debrecen ellen játszottunk, de a Kövesd tényleg nagyon jól védekezett. A félidőben aztán cseréltünk, ahogy a hajrája is, és a friss emberek el is döntötték a meccset - mondta a lefújást követően Hornyák Zsolt, a PAFC mestere. - A második félidőben már több terünk volt, többször bontottuk meg a védelmet. Nem volt annyi helyzetünk, mint az előző meccseken, de ezért a három pontért három mérkőzésen keresztül küzdöttünk. Láttam a játékosokon is, hogy idegesek, türelmetlenek, de remélem, ez a siker most megtöri a jeget.

A szezonban aratott második (hazai) győzelme után a válogatott szünet előtt két idegenbeli mérkőzés vár a Puskásra, ezeken megszerezheti első idegenbeli diadalát. Szombaton a Vasas, jövő vasárnap pedig a Zalaegerszeg otthonában lép pályára.