Több okból is rendkívül pikánsnak ígérkezett az összecsapás. Egyrészt a vendégek együttesét az a Domján Attila dirigálta, aki játékosként 2009 és 2016 között erősítette a gárdát, és edzőként is dolgozott az utánpótlásban a klubnál. Hozzá hasonlóan Béres Zoltán neve is igencsak ismerősen cseng Csákváron, a Siófok masszőre három évig játszott a csapatban. Rajta kívül pedig a Balaton-partiakat erősítette a Fejér megyei, székesfehérvári kötődésű Major Gergő, ő a Puskás Akadémia FC kölcsönjátékosaként legutóbb három idényt húzott le a sárga-kékeknél.

A 12. percben Mészáros Dávid rövid felszabadítása, eladott labdája Majort találta üresen, de 12 méteres lapos lövése Auerbach Martin zsákmánya lett. Többet birtokolta az első negyedórában a Siófok a labdát, míg a hazaiak Kártik Bálint révén a 19. percben veszélyeztettek először. Néhány pillanat múlva azonban Tamás Nándor labdaszerzése után rosszul találta el a játékszert, de ez így jó lett Mészáros Dávidnak, aki éles szögből, 12 méterről kilőtte a hosszú sarkot, úgy, hogy Winter Dánielnek esélye sem volt elérni, 1-0. A bekapott találat után még intenzívebb játékkal próbálta ráerőltetni akaratát a BFC, és a 30. percben Elek Bence 15 méterről megküldött lövését csak másodjára tudta birtokolni Auerbach. Majd a 37. percben újabb kínálkozó lehetőséget puskázott el a vendégcsapat, Krausz Raul-Zoran fejesét Auerbach bravúrral tolta ki a bal alsó sarok elől, de pontosan az érkező Major elé, ám ő 2 méterről a keresztléc fölé durrantott.

Az 57. percben megemelkedett a hazai drukkerek vérnyomása, s nem véletlenül, ugyanis Tamás N. kerülhetett volna kecsegtető, ajtó-ablak helyzetbe, ám hosszan szöktette magát, így aztán Winter menteni tudott. A 67. percben felcsillant a remény a Balaton-partiak számára, Krausz lőtt kapura 10 méterről, de Auerbach a levegő ura volt, és újfent bravúrosan hárított. Tóth Balázs pedig leginkább a középpályán változtatott, érezve azt, hogy a vendégek nyomás alá próbálják helyezni csapatát. A hajrá felé közeledve egyre jobban tördelte a játékot a házigazda együttes, ez az ő malmukra hajtotta a vizet. A Csákvár igencsak megdolgozott ezért a sikerért!

Aqvital FC Csákvár – BFC Siófok 1-0 (1-0)

Csákvár, 300 néző

Vezette: Horváth Tibor (Horváth Z., Szabó D.)

Aqvital FC Csákvár: Auerbach – Murka, Vaskó, Karacs, László N. – Tamás N. 8Torvund, 61.), Mészáros D. (Körmendi, 75.), Baracskai (Fejős, 61.), Gazdag V. – Kártik (Magyar Zs., 70.), Janyickij. Vezetőedző: Tóth Balázs

BFC Siófok: Winter – Polényi, Varjas (Vágó, 45.), Debreceni, Varga B. – Krausz, Szakály A. (Nikházi, 74.) – Major G. (Nyitrai, 74.), Nyári (Pataki, 63.), Girsik – Elek B. (Horváth P., 46.) Vezetőedző: Domján Attila

Gól: Mészáros D. (19.),