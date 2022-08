A ma esti találkozó előtt Anatoli Bogdanov a klub közösségi médiás felületén tekintett előre a 18.30-kor kezdődő összecsapásra.

– Örömmel tapasztaltam, hogy a fiúk nem csak strandolással és pihenéssel töltötték a nyarat, hanem edzettek is. Komoly munkát végeztünk el a nyári edzéseken is, de ezt követően is a fiúk folytatták az edzéseket. A teszteredmények fejlődést mutatnak, még nem vagyunk azon a fizikai szinten, ahol lennünk kell sportolóként és jégkorongozóként, de a játékosok elkötelezettek a csapatunk felé, és remélem, a kemény munkának meglesz majd az eredménye. A jeges felkészülés első hete biztató volt. AZ idei évben már jobban ismerjük a játékosokat és tudjuk, mire számíthatunk tőlük. Sikerült mindenkit megtartanunk, akit szerettünk volna, valamint úgy tűnik, jó légiósokat is sikerült találnunk. Összességében jobb pozícióban vagyunk most, mint egy évvel ezelőtt, mikor Fehérvárra érkeztem – nyilatkozta a vezetőedző a felkészülés eddigi részéről, majd kitért a DEAC elleni mérkőzésre is. – Az edzői stáb és a játékosok is nagy izgalommal várják a felkészülési mérkőzéseket és a szezont. Az idény ezen szakaszában fontos, hogy a játékosokat lássuk mérkőzés közben is, hogy még több információnk legyen róluk és tudjuk, mire kell helyezni a továbbiakban a hangsúlyt csapatszinten. A hangulat jó az edzéseken, jó versenyhelyzet van a keretben is, a fiúk jól reagáltak mindenre. Remélem nagy energiával játszunk majd az első felkészülési mérkőzésünkön.

A fiatalok keretében két új légiós is ott lesz jó eséllyel, a litván Ugnius Cizas és a lett Antons Trastasenkovs a FEHA19 felnőtt csapatánál folytatja pályafutását. A 22 éves Trastasenkovs pályafutása döntő részét lett csapatban töltötte, a tavalyi szezonban az Alpesi Ligában szereplő Feldkirch gárdáját erősítette, 38 találkozón 32 pontot (14 gól, 18 gólpassz) szerzett.

– Néhány ligában szerepeltem, de a pályafutásom eddigi legjobb pillanata a 2019/2020-as szezon volt, amikor bemutatkozhattam a KHL-ben. Nagy élmény volt, egész életemben emlékezni fogok rá – tekintett vissza Riga színeiben 20 KHL-találkozón pályára lépő fiatal csatár. – A fehérvárra igazolásom eléggé könnyű döntés volt, nem voltam sosem az a személy, aki sokáig kivárt. A klub részéről megkerestek a szezon után nem sokkal, és nagyjából áprilisban meg is állapodtunk. Sokat várok az új szezontól, itt vagyok már néhány hete, és azóta láthattam, milyen profi körülmények vesznek minket körül. A csapatunk jó játékosokból áll, minden tőlem telhetőt megteszek majd, hogy minél magasabbra jussunk a szezonban.

A 26 esztendős Ugnius Cizas Litvániában, Elektrenaiban kezdett el hokizni, ahol számos válogatott játékos is elkezdte a karrierjét. Később fejlődése érdekében Finnországba igazolt.

– Finnországban nagyon sokat tanultam, majd játszottam több évet otthon is. Később Angliában és Norvégiában is jégkorongoztam évekig, utóbbi országban eltöltött évek remek tapasztalatszerzés volt, Halden a második otthonommá lett. Ha a pályafutásom legemlékezetesebb pillanatait veszem számban, akkor a válogatottal elért sikerek jutnak az eszembe. 2018-ban feljutottunk a divízió I/B-be, majd tavasszal szerepelhettünk az I/A csoportba, ahol történelmi harmadik helyet értünk el, egy helyezéssel maradtunk le a feljutásról. A világbajnokság után kerestek meg a FEHA19-től, nem sokáig gondolkodtam az ideigazolásommal kapcsolatban – nyilatkozta a litvánok csatára, aki a ljubljanai világbajnokságon négy pontot termelt. – Nehéz Litvániában jégkorongozónak lenni, nem vagyunk eléggé megbecsülve. Az Erste Liga egy jó lépcsőfok lesz számomra, jó edzésmunkát végzünk, profi stáb vesz minket körül, jól érzem magam a csapatnál. Az erősségeim közé tartozik, hogy szeretem a sortársaim életét megkönnyíteni, nem vagyok egy született gólvágó, de a pálya mindkét térfelén keményen dolgozom. Csapatszinten jobb eredményt is elérhetünk, mint tavaly, már csak a tapasztalatnak köszönhetően is. Igyekszem a legjobbamat nyújtani a jégen, keményen harcolok majd minden meccsen, remélem bejutunk a rájátszásba, de a legfontosabb, hogy egyéni és csapatszinten is jobbak legyünk a szezon végére.