Pinto már nem az első szezonját kezdi meg Fehérváron, de a portugál középpályás a tavaly nyári felkészülés alatt súlyos sérülést szenvedett, így a nemzetközi porondon történő bemutatkozása a Vidiben még váratott magára. A csütörtöki, Gabal elleni Európa-konferencialiga selejtezőjén ezen a tűzkeresztségen is áteshet a 30 éves játékos.

– Sokat jelent nekem ez, mivel mikor ideérkeztem, az volt a célom, hogy nemzetközi mérkőzéseket játsszak a Vidiben. Természetesen minden mérkőzés ugyanolyan fontos, de minden játékos az ilyen pillanatokra vágyik. Korábban már pályára léptem csoportkörben, ez lebeg most is a szemem előtt, ezért vagyok itt, nagyszerű lenne a klubnak, a játékosoknak és a szurkolóknak is egyaránt. Ugyanakkor fontos, hogy meccsről meccsre gondolkodjunk csak – nyilatkozta a klub honlapjának a középpálya motorja, majd kitért a mostani felkészülés tapasztalataira is. – Lépésről lépésre fejlődtünk, az utolsó találkozón pedig a Galatasaray ellen jó formát mutattunk, a játékunk elemei a frissességgel egyre természetesebben jöttek. Mindig ilyen egy előzőszezon, az elején mindenki fáradtabb, hullámzóbb a teljesítmény, de aztán elkezdünk frissülni. Úgy gondolom, hogy készen állunk a csütörtökre.

Szintén elsőbálozó lehet a Vidi színeiben Peter Pokorny. A nyáron érkezett fiatal középpályás jól érzi magát a csapatban, szeretne minél több játékpercet kiharcolni magának a csapat tengelyében.

Peter Pokorny jól érezte magát az ausztriai edzőtábor során

Forrás: MOL Fehérvár FC



– Nagyon kedvesen fogadtak a csapatnál, megpróbáltam gyorsan beilleszkedni, és napról napra szorosabb kapcsolatba kerültem a csapattársakkal és a stáb tagjaival is – mondta az új szerzemény.

Csütörtöktől pedig beindul majd a mérkőzések sora, remélhetőleg egész ősszel kettős terhelés alatt lesz majd a Fehérvár. Ez azt jelentené, hogy sikerült elérni a csoportkört. Első lépést a Gabala elleni párharcban teheti meg Michael Boris alakulata.

– Nem igazán vannak könnyű ellenfelek egyik európai kupasorozat selejtezőiben sem, így a Gabala ellen is nehéz párharcra számítok, de mindenképp tovább kell jutnunk a következő fordulóba. Az első háromban szeretnénk végezni a bajnokságban, a kupában a lehető legtovább jutni, az EKL-ben pedig a csoportkört célozzuk meg. Fiatal játékosként célom, hogy sok játékpercet töltsek a pályán és folyamatosan fejlődve segíteni tudjak a csapatnak.

A Galaba elleni találkozó csütörtökön 19 órakor kezdődik majd, a hangulat remélhetőleg parádés lesz, 3000 jegy pedig már el is kelt elővételben.