Azt nem lehet mondani, hogy a Vidi magabiztosan teljesített az azerbajdzsáni visszavágón, hiszen bár az első találkozót 4-1-re megnyerték Fioláék, a második összecsapáson jó néhány izgalmas pillanatot kellett átélniük a fehérvári szurkolóknak. A Gabala végig jobban játszott a találkozón, a hazaiak meg is szerezték a vezetést, Nego büntetőt hibázott, de Zivzivadze révén sikerült az egyenlítés. A második félidőben sem találta a ritmust a Mol Fehérvár, a lelkes azerbajdzsáni csapat többször is próbára tette Kovács Dániel képességeit a kapuban. Végül a Gabala 2-1-re nyert, így azért a találkozó hajrájára is maradt némi izgalom. A fehérvári továbbjutás végül megvan, a harmadik körben moldovai FC Petrocub Hincestivel találkoznak majd a piros-kékek az Európa Konferencia Ligában.

– A fő célunk az volt, hogy továbbjussunk a következő körbe, ez sikerült, viszont sajnos elveszítettük a mérkőzést és tizenegyest is hibáztunk – mondta a mérkőzés után Michael Boris. – Tudtuk, hogy ha a Gabala megszerzi az első gólt, rá fognak menni a másodikra is és megpróbálnak nyomást helyezni ránk. Nem szeretek veszíteni, de a mai meccsen mutatott teljesítményünk sajnos nem volt elég, sok párharcot elveszítettünk. Az első bajnokiig ezeket a hibákat ki kell javítanunk, ennek már péntek reggel neki is állunk. A Gabalának köszönjük a kedves fogadtatást és a remek körülményeket, sok sikert kívánok nekik a bajnokságra!

A harmadik körben is hazai pályán kezd a Vidi, első mérkőzésre augusztus 4-én, csütörtökön 20:30-tól a MOL Aréna Sóstóban kerül sor, a jegyértékesítés pénteken délután kezdődik. Az EKL előtt azonban még egy feladat vár a Fehérvárra, hiszen vasárnap rajtol az NB I. is, remélhetőleg az egész őszön átívelő kettős terhelés szakasza kezdődik meg.

A hét utolsó napján Paksra látogatnak a piros-kékek, a találkozó 18 órakor kezdődik majd. A hazai zöld-fehérek edzőt cseréltek a nyáron, Bognár György távozása után Waltner Róbert kezébe került a kormányrúd, de az biztos, hogy a paksiakra jellemző bátor, támadófoci nem tűnik el a repertoárból, így a Fehérvárnak a péntek délutáni hazaút után fel kell frissülnie mentálisan és fizikális is vasárnapra.