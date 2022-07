Két éven át rendezte az Alba Regia Nemzetközi Filmfesztivált, amelyen művészfilmeket mutattak be, járt itt az apai ágon magyar származású sztár, Marton Csokas, a dán Paprika Steen, valamint Zsigmond Vilmos. A hokisokhoz 2005-ben került Elekes Szentágotai Blanka, tíz éven át tevékenykedett a kék-fehéreknél. A nemzetközi hokiszövetség, az IIHF kötelékében 2016 decembere óta dolgozik.

A múlt emlékei között kutakodunk, az általa szervezett, két, koronázóvárosi fesztivál kapcsán. Azt mondja, nagyon büszke arra, hogy alapította, valamint részese lehetett a rendezvénynek, 2005-ben és 2006-ban. „Eljött többek között Csokas, Steen, Zsigmond Vilmos, valamint itt kapott életműdíjat Törőcsik Mari. A magyar filmes élet jelentős része megfordult itt a két eseményen. A hokisoknál 2006-ben kezdtem a munkát, a szakosztályt irányító Ocskay Gábor invitált. Háromszor rendeztük a Continental Kupa négyes döntőjét, az 2005-ös eseményen még nem vettem részt, de a következő kettőn már igen, külsősként. A hokit mindig szerettem, édesapámmal rendszeresen jártunk meccsekre, mondjuk nem csak hokira, sport tekintetében mindenevők vagyunk. Ám a jégkorong már akkor is különlegesnek számított az életünkben.”

A volánosok a 2006-2007-es szezon zárásához közeledve, Újvárosban léptek pályára a hazai bajnokságban, 2007 kora tavaszán, előzőleg derült ki, hogy a Ljubljana is beadta nevezését az EBEL következő szezonjára. Az osztrák bázisú bajnokságba egy évvel korábban nyert felvételt a szintén szlovén Acroni Jesenice. A szövetség főtitkára, Kovács Zoltán hívta fel Ocskay Gábort, hogy szerinte ez most komoly lehetőség, hogy egy rendkívül komoly pontvadászatban megmérettessék magunkat.

Az ötkarika árnyékában, 2018-ban, a téli olimpián, a koreai Pjongcsangban

- Ocskay Gáborral - akit mindig csak Főnöknek hívtam, nincs ez másként azóta sem – beszélgettünk az újvárosi jégcsarnok büféje előtt, amikor felmerült a csatlakozásunk. Ugyanis az Olimpija belépésével kilenc tagúra bővült volna a következő szezon mezőnye, joggal gondoltuk úgy, az osztrákoknak is érdeke lehet, hogy kerek legyen az indulók létszáma. Ocskay Gábor az anyacég vezérigazgatójával, Tóth Istvánnal megvitatta a lehetőségeket, sikerült előteremteni a feltételeket, a bankgaranciát, az Alba Volán SC ügyvezetője, Sárvári László is minden támogatást megadott, neki is komoly érdemei voltak az indulásunkban. A hazai szövetség is partner volt mindenben, engedélyezték, hogy kilépjünk az országhatáron túlra, azzal a feltétellel, hogy a hazai bajnokságban is indítunk csapatot, a Titánokat. A tárgyalások jól haladtak, sok egyeztetést követően májusban született meg a döntés, hogy 2007. szeptemberében ott leszünk az osztrák liga rajtjánál. Nagyon sokan segítettek, a korábbi támogatók ott álltak mellettünk, döntő volt, hogy ők is hittek az egészben. Ocskay Gábor remek érzékkel látta meg, hogy a magyar hoki előrelépésének hatalmas esélye a mi EBEL-szereplésünk. Kitalálta, felépítette a rendszert, én őt képviseltem a ligában.

Azóta másfél évtized telt el. Blanka említi, főleg az első szezonban nagyon sok, idegenbeli mérkőzésre látogatott el a fehérvári vezérkar és a támogatói kör, bele kellett tanulni az új szisztémába, tapasztalatokat kellett szerezni.

- Egy másik világba kerültünk, nagyon hirtelen történt minden. Az osztrák klubok támogatták a belépésünket, a liga részéről is segítőkész volt mindenki. Az első időszak mégis nehéz volt, ugyanis össze kellett rakni egy olyan klubmodellt, ami más volt, mint a korábbiak, versenyképesebb csapat, erősebb háttér és szervezettség kellett.

Kilenc éven át szolgálta a Ráktár utcaiakat, négy éven át 2013-tól 2017-ig alelnökként is dolgozott az EBEL-ben, az utolsó esztendőben dupla feladatokkal, lévén a nemzetközi szövetség egy éven át engedte a szerepvállalást az osztrák bázisú ligában is. Amikor a volános időszak legnehezebb pillanatáról kérdezem, 2009. márciusát, ifjabb Ocskay Gábor halálát említi. Azt mondja, ennél nehezebb időszak előzőleg és azóta sem volt a klub életében. Rövid csend telepszik a beszélgetésre, majd pozitívumokkal folytatjuk. „Voltak nagyon szép dolgok is, a válogatott két feljutása az A-csoportba, 2008-ban Sapporóban, valamint 2015-ben, Krakkóban, mindkétszer fehérváriak alkották a csapat gerincét, a játékosaink döntő érdemeket szereztek az elitbe kerülésben. Amit óriási dolognak tartok, szinte minden hazai meccsünkön telt ház fogadta a csapatokat, remek hangulatban vívtuk a mérkőzéseket. Úgy gondolom, egy sportklub életében ez a legfontosabb, a megtelt lelátó és a családias légkör. Voltak nem túl sikeres időszakaink, ám a drukkerek mindig kitartottak mellettünk, fontos, hogy nincs ez másként azóta sem.”

A fehérvári klubtól 2016 őszén, az első fordulót követően távozott, Szélig Viktor vette át a szerepkörét. Pihenéssel, valamint utazásokkal töltötte az időt, majd december első napján megkezdte a munkát Zürichben.

- Az IIHF-nél immár harmadik ciklusban elnökségi tag, a női szakágat hosszú ideje vezető hazai sportdiplomatával, Kolbenheyer Zsuzsannával beszéltem erről a lehetőségről, ő kapta meg az életrajzomat, majd továbbította. Behívtak interjúra Zürichben, néhány nappal később jött a válasz, hogy szeretettel várnak az új munkahelyemen. Azóta ami a női hokiban történik a világban, az valamilyen szinten hozzám kötődik. Női jégkoronggal kapcsolatos dolgokban az IIHF-nél a kontakt én vagyok. Persze, nem csak én döntök dolgokról, marketing esetében a marketingesekkel, rendezvények esetében a szervezési osztállyal kell együttműködnöm, anyagi döntések tekintetében a pénzügyi osztály határoz. Immár két éve az orvosi program is hozzám tartozik, ezt a bizottságot én vezetem, titkárként. A svájci René Fasel 1994-től vezette a szövetséget tavaly kora őszig, egy éve a francia Luc Tardif irányít, aki hazájában, Franciaországban él, de természetesen nagyon sok időt tölt Zürichben is. A női szakág történései kapcsán a végső szót a közvetlen főnököm, a svájci sportigazgató mondja ki mindenben. Harmincan dolgozunk a szövetségben, tizenkét országból érkeztek munkatársak.

Öt és fél éve él a helvéteknél, ahol jól érzi magát. Azt mondja, egy gyönyörű, de nem túl befogadó országba érkezett, időbe telt, mire megszokta az új környezetet. „Az irodában nyilván mindent segítséget megadtak már a kezdeteknél, de voltak nehéz pillanatok, mire elfogadtam a korábbiakhoz képest teljesen más hétköznapokat. Amilyen gyakran tudok, általában havonta jövök Fehérvárra, a szüleimhez - akiknek nagyon sokat köszönhetek, mindenben támogattak -, valamint a barátaimhoz. Annak mindig örülök, ha a Volán hazai meccset, vagy meccseket vív azon a hétvégén, amikor módom van hazalátogatni. Nagyon örültem a legutóbbi bajnokságban hatalmas bravúrral szerzett ezüstnek, természetesen figyelem a csapat meccseit, drukkolok a srácoknak. A vérem kék-fehér maradt.”

Ha nem is állandóan, de sokat utazik, a 2018-as, Dél-Koreában, Pjongcsangban rendezett téli olimpián részt vett a nemzetközi szövetség képviseletében.

- Az idei, pekingi játékokon nem voltam ott februárban, a világjárvány miatt erősen limitált küldöttség képviselte az IIHF-et, azonban négy éve, Pjongcsangban ott lehettem, természetesen a női torna kapcsán. Az olimpia varázslatos volt, a hangulat, ám én a női hokitorna meccsein kívül semmit nem láttam belőle, végig a jégcsarnokban volt jelenésem, reggeltől estig dolgoztunk, majd bezuhantam az ágyba. Természetesen nem minden nap ennyire húzós, akadnak nyugodtabb időszakok is. Fejlődik a női hoki, a nemzetközi szövetség állásfoglalása továbbra is az, hogy a férfiakkal ellentétben a hölgyeknél ne legyen kontaktsport, testjáték lehet, de a hangsúly ne a fizikai erőn, hanem a technikai megoldásokon legyen. Amikor úgy adódik, világversenyen mindig megnézem a magyar női válogatottat, három hét múlva, a dániai vb-n ismét sor kerül rá.