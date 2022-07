A korábbi napokban lényegesen jobban tűzött a déli nap, ám futballistaként így sem volt kellemes délelőtt 11-kor felkészülési mérkőzést kezdeni a Révész Géza utcában található stadionban. Lényegesen jobb időtöltésnek számított hűsölni a habokban, azonban így is száz szurkoló választotta déli kikapcsolódásként az NB II-es hazaiak, valamint az egy osztállyal lejjebb érdekelt Bicskei TC előkészületi meccsét. A Fejér megyeiek legutóbb az NB III Nyugati-csoportjának 6. helyén zártak, Csordás Csaba irányításával, a déli partiak pedig az 5. helyen fejezték be a küzdelmeket a második vonalban, Domján Attila vezetésével. Csordás számára sem ismeretlen a Siófok, játékosként kétszer megfordult itt az élvonalban, húsz, valamint tíz esztendővel ezelőtt, pár éve edzőként is tevékenykedett itt, Gál István segítőjeként, a második ligában.

A hazaiak Hutvágner (Kovács) – Polényi (Major) Varjas Zoltán (Nyitrai), Debreceni (Vágó), Varga B. (Varjas László) – Krausz (Nikházi), Nyári (Pataki), Szakály A. (Kulifay), Balogh B. (Dénes) - Horváth P. (Elek B.), Girsik (György) összeállításban léptek pályára, a bicskeieknél Szűcs - Pekowski, Lakatos, Hirman, Száhl – Bori, Dencinger, Kincses – Savanya, Sorón, Molnár lépett pályára kezdőként, később beszállt a kaput őrző Illés, a mezőnyben szóhoz jutott Lassú, Kovács, Lencsés, Varga, Kyse, Németh és Baliga is. Az első találatot Varjas Zoltán jegyezte, aztán Szakály Attila lőtt látványos gólt a hosszú sarokba. A túloldalon Sóron Tibor remek labdaátvétel után lőtt a léc alá, ez a momentum zárta az első félidőt, 2-1. Fordulás után Pataki volt eredményes tizenegyesből, majd Szakály talált be, a végeredményt pedig a Horváth Pétert váltó Elek Bence állította be, 5-1.

A magyar tengernél, a déli parton játszott a BFC Siófok és a Bicskei TC együttese

Forrás: Horog László/Fejér Megyei Hírlap

– Hasznos meccs volt, az egy osztállyal feljebb szereplő hazaiak megérdemelten győztek. Az első félidőben jól tartottuk magunkat, ez volt az utolsó edzőmeccsünk a szezonkezdés előtt – közölte a vendégek trénere, Csordás Csaba. A bicskeiek a hét közepén Dabason nyertek 2-1-re, szintén felkészülési derbin. Egy hét múlva, vasárnap, 18 órakor megyei rangadóval nyitnak, a frissen feljutó, immár Csucsánszky Zoltán által dirigált móriakat fogadják. A siófokiakat dirigáló Domján Attila azt jegyezte meg, a munkát elvégezték. Egy hetet Bükfürdön töltöttek edzésekkel, valamint a szintén másodvonalbeli Tiszakécskével vívtak edzőmeccset a hét közepén, a dunántúliak 2-1-re győztek. A jövő vasárnap kezdődő szezon első meccsén, 19 órakor az élvonalba igyekvő Disógyőri VTK-t fogadják. Az érdeklődéssel itt sem lesz gond, nagyon sok miskolci szurkoló jelezte érkezését a Balaton fővárosába.