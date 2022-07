Korábban úgy fogalmazott a profik táborában 17 győzelmet és 2 vereséget számláló ökölvívó, hogy egy álma válik valóra azzal, hogy Európa-bajnoki övért bokszolhat, ráadásul hazai közönség előtt, az Alba Regia Sportcsarnokban.

Az álom küszöbe előtt azonban Törteli Balázsnak fel kellett riadnia, hiszen a megmérettetés előtt két héttel vállsérülést szenvedett.

– Gumiszalag segítségével felütési gyakorlatokat végeztem, s éreztem, hogy valami nincs rendben a bal vállammal. Úgy voltam vele, az élsportban ha nem fáj valamid, akkor nem is dolgozol jól. Azonban órákkal később már nem csak a vállam, hanem a mellizmom is fájni kezdett. Kötőszöveti szakadást szenvedtem a bicepszemben és a mellemben, valamint kialakult egy nyáktömlő-gyulladás a vállamban. Jól bírom a fájdalmat, de orvossal is konzultálva úgy döntöttem, inkább lemondom a mérkőzést – mesélt az okokról a 30 esztendős Törteli Balázs.

Törteli Balázs külföldi edzőtáborba vonulna, szeptemberben pedig újra ringbe szállna

Forrás: Fehér Gábor/Fejér Megyei Hírlap



Az előző héten nem is tudott edzeni, az elmúlt napokat pedig pihenéssel töltötte. De a háta mögött hagyott hónapok kemény munkája nem veszett kárba.

– Lelkileg azért megtört, hogy nem tudok bokszolni, de a beletett munka nem veszik el. Csalódott vagyok, mert jól dolgoztunk az edzőimmel, kezdett látszódni rajtam egy olyan forma, ami korábban nem. Lendületesebb lettem, s nagyon sokat tanultam. Ezekből a tapasztalatokból azonban folytatni tudom a pályámat. Lézerkezelést kapok, két héttel ezelőtt nem tudtam a mellkasomnál feljebb emelni a kezemet, most már a fejem fölé is tudok nyúlni. A fekvőtámasz azonban még fáj. Köszönettel tartozom a Kiliti Promotion-nak azért, hogy lehetőséget kínáltak nekem, és remélem, hogy a következő gálájukon bizonyíthatok a fehérvári publikumnak. Úgy gondolom, minden okkal történik. Úgy tűnik, nem volt még itt az ideje a címmérkőzésnek. Nincs fontosabb az egészségnél – fogalmazott Törteli Balázs, aki nézőként természetesen ott lesz a szombati bokszgálán.