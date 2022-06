Az idei világbajnoki idény előtt hatalmas változásokon ment át a sportág, hiszen a költségvetési sapka mellett az autók is teljesen átalakultak a korábbiakhoz képest. Az új szabályok pedig mindig esélyt adnak arra, hogy az erőviszonyok gyökerestül felforduljanak. Ez most sem alakult másként.

Az elmúlt jó néhány évet uraló Mercedes nem találta meg ellenszerét az idei koncepciójának legnagyobb ellenségével, az úgynevezett delfinezésre, vagyis az autó és vele együtt a pilóta is bizonyos sebesség felett elkezd pattogni az aszfalton. A jelenség a múlt heti Azeri Nagydíjon olyannyira megviselte a hétszeres világbajnok Lewis Hamiltont, hogy a hátát fájlaló brit alig bírt kiszállni az autóból.

Charles Leclerc és Carlos Sainz ugyan nagyobb fájdalmak nélkül kászálódott ki a Ferrariból, de mindkét pilóta ideje korán, bőven a kockás zászló lengetése előtt feladni kényszerült a bakui versenyt. Pedig a Scuderia elsöprő fölénnyel kezdte az évadot, míg a Red Bullnál technikai problémák is adódtak. Azóta nagyot fordult a világ, a Ferrari motorok nem eléggé megbízhatóak, míg a „bikák” úgy tűnik orvosolták a problémájukat. Ezt támasztja alá az a tény is, bár a szezon korai szakaszában Leclerc még 46 ponttal is vezetett a címvédő Verstappen előtt, Kanadára érkezve már 34 pont a lemaradása a monacói pilótának. Ha a Ferrari nem tud rövid időn belül felülkerekedni a technikai gondokon, a világbajnoki címet játszi könnyedséggel bezsebelheti a keveset hibázó és megbízhatóan működő Red Bull.

Míg hétről hétre a pályán zajlik a küzdelem, addig a háttérben is megy a harc, ugyanis a csapatok nagyobb része szeretné megemelni az idei költségvetési plafont. Az érv, az az infláció hatása, ugyanis az alkatrészek és a szállítások ára sokat emelkedett az előzetes kalkulációkhoz képest, így a jelenlegi szabályok keretein belül pár futamon belül elfogyna az istállók fejlesztésre szánt összege. A kisebb csapatok (Alpine, Alfa Romeo és a Williams) a változtatás ellen tiltakoznak, mondván ha ők is a pénzügyi korlátokon belül tudnak maradni, akkor másnak is sikerülhet.

Egy biztos, izgalmas hetek elé néz a Forma-1, nemcsak a pályán, hanem azon kívül is. Az aszfalton először Montrealban csapnak össze a versenyzők.

A Kanadai Nagydíj időrendje (magyar idő szerint):

Péntek: 20.00 első szabadedzés;

23.00 második szabadedzés

Szombat: 19.00 harmadik szabadedzés; 22.00 időmérő Vasárnap: 20.00 futam