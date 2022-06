Ahogy arra számítani lehetett, mégsem váltott edzőt a Vidi, a 2021/22-es idény végéig szerződéssel bíró Michael Boris új kontraktusajánlatot kapott, amit a német szakember el is fogadott.

"Michael Boris nehéz helyzetben ült le a kispadra, de irányításával a szezon végére magára talált a csapat, egy hosszú veretlenségi sorozattal elértük a minimális célt, elindulhatunk a nemzetközi porondon. Azt várjuk a szakmai stábtól, hogy folytassák a tavasszal már megkezdett építkezést, egy jó felkészüléssel az együttes tovább fejlődjön és eredményesebb legyen a következő szezonban" - fogalmazott a molfehervarfc.hu-n Sallói István, a fehérváriak sportigazgatója.

„Tudjuk, hogy szurkolóink várják a híreket a játékoskerettel kapcsolatban is, de klubunk, ahogy eddig is, csak akkor nyilatkozik, ha konkrétumot tudunk bejelenteni. Természetesen a háttérben zajlanak az egyeztetések, de a válogatott mérkőzések miatt sajnos lassabban haladnak a tárgyalások. Minden csapatrészbe tervezünk erősítést, öt-hat olyan minőségi játékos leigazolását tervezzük, akik segíthetnek a céljaink elérésében” - tette hozzá Sallói.

Az első edzést június 13-án, hétfőn vezényli a csapatnak Michael Boris, július 3. és július 15. között pedig Ausztriában edzőtáborozik a Vidi.

Az Európa Konferencialigában várhatóan július 21-én és július 28-án lép pályára a piros-kék egylet, az UEFA június 15-én tartja a sorsolást.

Az OTP Bank Liga 2022/2023-as szezonja július utolsó hétvégéjén kezdődik.