A portugál középpályás 2020 őszén igazolt a Vidihez, majd szinte rögtön alapemberré is vált. Az első szezonjában 27 NB I-es és 8 kupamérkőzésen öltötte magára a piros-kékek mezét. A nemrég véget ért idény azonban nem alakult jól a 30 éves játékos számára, hiszen még a nyári felkészülés ideje alatt súlyosan megsérült, és csak a tavaszi szezonban tudott visszatérni az akkor már Michael Boris által irányított együttesbe. A szerződése június 30-án járt volna le, két évvel hosszabbított Pintóval a vezetőség.

– Nagyon boldog vagyok, hogy szerződést hosszabbítottunk és a Vidiben folytathatom pályafutásomat. Amikor Fehérvárra érkeztem, azt mondtam, hogy szeretnék nagy dolgokat elérni a Vidivel, ezt most is így gondolom, és nem szerettem volna, hogy ez a történet véget érjen – mondta a klub honlapjának Rubén Pinto. – Szeretném megköszönni mindenkinek, aki bízott bennem, ígérem, hogy a jövőben is mindent meg fogok tenni azért, hogy sikeresek legyünk a Vidivel. Az elmúlt idény nem volt a legjobb szezon számomra, sajnos még nyáron súlyosan megsérültem, és ahhoz, hogy a szezon második felére visszatérhessek, nagyon kellett a klub támogatása, nemcsak a pályán, hanem mentálisan is. Bízom benne, hogy a következő szezonban elérjük a céljainkat.