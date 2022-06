Évekkel ezelőtt Horváth Péter barátaival gondolt egyet, és „Adni jó kupa” néven kispályásfoci-tornát rendezett, amelyen barátok, ismerősök rúgták a bőrt. A rendezvény mára kinőtte magát, különböző módon segítenek a rászorultaknak. Lényegében megállás és pihenés nélkül, hiszen egyik torna követi a másikat!

- Minden évben tervezzük és megvalósítjuk, hogy segítünk a kisállatokon. Nincs ez másképp most sem, nagyon sokan vagyunk állatbarátok, állatvédők. Ezért is nyúlunk vissza a gyökereinkhez, hiszen emiatt jött létre ez a mozgalom annak idején, Holló István (egykori kiváló jégkorongozó – a szerk.) barátom ötletéből merítve. Két hónapja dolgozunk, követve az előző példákat, mivel minden gyűjtésünk ennyi ideig szokott tartani. Június utolsó vasárnapján Lovasberénybe települ át a megmérettetés, köztudott, hogy a pályával mindig egy kicsit nehézségeink vannak, mert annyi csapat nevez, hogy feltétlenül szükség van két pályára, úgyhogy most ezt Székesfehérváron nem lehetett megoldani. Szeretjük a kalandokat, számunkra is új helyszín Lovasberény. Örömmel megyünk bárhova, tudunk játszani néhány órát és ezáltal tudunk segíteni. Köszönjük Lovasberény polgármesterének Südi Mihálynak, hogy vendégül lát bennünket! Ő ajánlotta fel, mivel korábban is segítettek bennünket, többek között rendezvénysátorral – tudtuk meg Horváth Pétertől.

Forrás: Fehér Gábor / FMH-archív

Szinte felsorolhatatlan azon neves sportolók száma, akik felajánlásaikkal hozzájárultak ahhoz, hogy a kupa, a mezekből és egyéb ereklyékből származó licitekre kapott összegek a legjobb helyre kerüljenek.

Az olimpia bronzérmes öttusázó Kovács Sarolta mellett a jégkorongozók szinte egy emberként fogtak össze: Németh Anikó, Németh Bernadett, Dabasi Réka, Szőcs Réka a női válogatottból, a fiúk közül pedig Sági Martin, Hetényi Zoltán, Rétfalvi Kristóf, Antonino Sarciá, Hajós Roland, Rokaly Szilard, Miskolczi Márk, Vokla Roland, és Dézsi Bence adott át valamilyen relikviát a mozgalomnak. A kézilabdázó Szarka Adrienn, Utasi Linda mellett Hárspataki Gábor olimpiai bronzérmes magyar karatéka, és Könyves Norbert labdarúgó is úgy érezte, hogy csatlakoznia kell.

- Szinte minden sportágból érkeztek felajánlások, és ez nagyon nagy segítség számunkra! Legutóbb is körülbelül kétmillió forint jött össze csak a mezekből, remélem most sem lesz másképp – tette hozzá a főszervező.