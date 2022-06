Ranglistavezetőhöz méltóan a félkörös sprinten, azaz 200 méteren Mészáros Balázs a legjobb idővel került döntőbe. Varga Tamás válogatott tanítványa a fináléban új egyéni csúcsot futott, ami aranyéremmel párosult. 21,61 másodperces ideje masszív eredmény, ott lehet a jeruzsálemi Európa-bajnokságon. Mészáros a klasszikus sprinttávon, 100 méteren is remekelt. Itt is egyéni csúcsot repesztett, 10,73 másodperces idejével másodikként ért célba.

A fehérvári egyesület másik bajnoki címét Trenka Ádám szállította. Motiváltan és meggyőzően, sőt, kiegyensúlyozottan versenyzett távolugrásban. Sorozatról sorozatra javult, az utolsó kísérleténél pedig 6,86 méterre repült. Új rekordjával magyar bajnok lett Tölgyesi Előd tanítványa. A másik ugrószámban, hármasugrásban is érmet nyert Trenka. No és Kerék Patrik.Utóbbi versenyző rögtön első ugrásával, nem csak a 14 méteres határt, hanem 14,23 méteres repülésekor három centiméterrel az U18-as Európa-bajnokság kvalifikációs szintjét is túlugrotta. Ezüstérmet ért az ugrása. Trenka Ádám is túljutott a 14 méteren, 14,13 méterrel bronzérmes lett. Kerék Patrik aztán magasugrásban is egyéni csúcsot ért el. 191 cm-es teljesítményével harmadik lett. Langmár Kata is a dobogó harmadik fokára állhatott fel, miután távolugrásban 5,48 métert ugrott.

Hármasugrásban is élete legjobbját érte el, 11,80-as ugrásával nagyon szoros versenyben lett ötödik. Antal Hanga nem száz százalékos lábbal is döntőzött gáton és távolban is. Egyéni csúccsal, 15,01-el 100 gáton ötödikként ért célba, távolban 5,30-al hetedik lett. Ferencz Barnabás magasugrásban állította be legjobbját, 175 centijével a hetedik helyen zárt. Döntőzött Balogh Lilla is 100 gáton, távolban a 13. lett, Czéh Tamás 100 méteren végzett a nyolcadik helyen. Ritter Lola 100 méteren 9., Molnár Boglárka 100 gáton 13., Palánkai Szonja távolugrásban a 17., Tárkányi Abigél 400 méteren 16., 200 méteren 21. helyen zárt.