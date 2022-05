THERMOVÁR ÉSZAKI CSOPORT

Novemberben, Csóron sima győzelemmel zárták a vendéglátók a rangadót, most azonban nem lesz könnyű dolga a bajnoki címre esélyes gárdának, mivel a váliak hazai pályán idén mindössze egyszer kaptak ki és egy döntetlent játszottak, tíz mérkőzésen viszont felülmúlták aktuális ellenfelüket. A Herceghalom is aránylag könnyen lépett túl ősszel a Szár csapatán, és idegenben is, éves összteljesítményüket tekintve inkább nekik van sanszuk a pontok begyűjtésére, és az esetleges címvédésre. A Pákozd csapatának nyernie kellene Fehérvárcsurgón, amennyiben a kiesést el szeretné kerülni, míg a Pusztavám-Jüllich Pátkán próbálkozhat, de a Pátkával elért legutóbbi döntetlen most nem lehet elég.

2022. május 29., 17.00

Vál (3.) – Csór Truck Trailer (2.), Videoton Baráti Kör (10.) – Puskás Akadémia FC III (5.), Fehérvárcsurgó (11.) – Pákozd (12.), Bicske II (4.) – Etyek (9.), Szár (8.) – Herceghalom (1.), Pázmánd SE (14.) – Bakonycsernye (6.), Pátka (7.) – Pusztavám-Jüllich (13.)

DÉLI CSOPORT

A második helyre a Baracs futhat be, bár Nagykarácsonyban kemény kilencven perc várhat rájuk. Mind a Mezőfalva, mind a Polgárdi idegenben lép pályára. Arra is van esély az utóbbi hetek tendenciáját figyelembe véve, hogy a mezőföldi együttesnek ki sem kell csomagolni a szereléseket, vagy jobb esetben el sem kell utazni a Szabadegyházára. A Polgárdi odaérhet a dobogóra, ha nyer a Seregélyes otthonában. A házigazdák április közepén győztek utoljára, kérdés, az eltiltások után milyen erősségű csapatot küldenek pályára.

2022. május 29., 17.00

Adony (8.) – Vajtai RSC (1.), Aba–Sárvíz (10.) – LMSK (13.), Szabadegyháza (14.) – Mezőfalva (4.), Seregélyes (11.) – Polgárdi (5.), Nagykarácsony (3.) – Baracs SE (2.), Szabadbattyán (9.) – Káloz (6.), Előszállás SE (7.) – Nagyvenyim (12.)