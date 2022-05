Milyen érzésekkel vette át a csapatot februárban, mennyire kellett átformálni a saját elképzelései szerint?

- Össze kellett csiszolódnunk, elsősorban azért, hogy az én habitusomat át tudják venni a lányok, de ez viszonylag gyorsan sikerült. A fiatal játékosok révén - akikkel már meccseltem az U21-es csapattal - néhány hét alatt az általam diktált edzésritmusra fogadókészek voltak, az általam megkövetelt és lefektetett szabályokat megtanulták, és innentől kezdve gördülékenyen működött a munka.

Debütáló felnőtt edzőként mi volt számára a legfontosabb?

- Szerettem volna látni a fiatalok fejlődését, és ez teljesen független feljutástól, mivel tőlem ezt várták, emiatt kerültem ide, már másodedzőként is. Ahol én eddig edzőként dolgoztam az volt számomra a legjobb visszajelzés, hogyha láttam valakin, hogy fejlődött

Részese volt a csapatnak az edzőváltás előtt is, ez mekkora előnyt adott?

- Feltétlenül pluszt adott, mert másodedzőként már meg tudtam ismerni a csapatot. Az U21-es csapattal pedig előtte többi mérkőzést játszottunk, így azért a lányok is megismertek engem, hogy milyen vagyok vezetőedzőként.

Egy, a korátlagát tekintve fiatal csapatról beszélünk, milyen munkát kellett elvégezni, ahhoz, hogy idáig eljussanak?

- Nagyon sok technikai elemet kellett gyakorolnunk, ami azért volt nehéz, mert ez egy kicsit lassabb folyamat, amit talán nem pont a rájátszásban kellett volna, de meg kellett találni az összhangot, hogy az intenzitás is kellő mértékű legyen és közben technikailag is fejlődjön a társaság.

Korábban azt mondta, hogy az egyéni képzésekben szeretné fejleszteni a csapat tagjainak tudását, ez úgy tűnik összejött.

- Igen, úgy látom ezt nagyrészt sikerült megvalósítani, amit lehetett megpróbáltunk kihozni egymásból, és szerintem ez feltétlenül előremutató volt.

Egyre fokozódott az elvárás, hogyan sikerül levenni a terhet a csapat válláról meccsről-meccsre?

- Bevallom őszintén, főleg a rájátszás vége felé minden meccs előtt elmondtam a lányoknak, hogy szeretném, ha élveznék a játékot. Én minden felelősséget levettem róluk, mert a munkát mi elvégeztük, azt a szintet, ami kellett az ominózus mérkőzésekhez elértük. Innentől kezdve azt szerettem volna, hogy érezzék jól magukat és próbálják kihozni magukból a maximumot, ezek szerint sikerült.

Hogy élte meg a TFSE elleni mindent eldöntő mérkőzést? A lelátóról úgy tűnt, hogy rendkívül feszült, ám az időkéséseknél talán a legnyugodtabb volt.

- Lehet, hogy kívülről ez látszott, de én belülről nem éreztem ezt, mert hiába lett 3:2 a mérkőzés végeredménye, én végig tudtam, hogy meg fogjuk nyerni az összecsapást. Az ötödik szettben, amikor 9:9 volt, akkor is úgy voltam vele, nem fordulhat elő, hogy ezt ne nyerjük meg, mivel annyi munka volt benne, hogy vissza kellett, hogy ezt kapjuk.

Mennyire körvonalazódik a jövő, együtt marad a csapat, Önnel képzeli el a jövőt a vezetőség?

- Igen én leszek a vezetőedző jövőre, és most zajlanak következő idénnyel kapcsolatos tárgyalások. A csapat nagy részét szeretnénk megtartani, Extraliga lévén természetese tervezünk erősítéseket. A klub kimondott célja azonban, hogy minél több fiatal kapjon lehetőséget azok közül, akik részt vettek a feljutás kiharcolásában.

Vonzó lett a MÁV Előre csapata a játékos piacon?

- Tavaly még úgy kellett keresni a játékosokat, ezzel szemben idén már azelőtt, hogy eldőlt a feljutás több üzenetet kaptunk. hogy jönnének hozzánk. Nem zárkózunk el attól, aki szeretne dolgozni.