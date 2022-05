Az Igazgatóság kéri a csapatokat, hogy javaslataikat rövid indoklással, maximum egy oldal terjedelemben 2022. május 30. hétfő 12 óráig írásban küldjék be az Igazgatóságra. Emellett az Igazgatóság ebben az évben, a korábbi szezonokhoz hasonlóan ismét ki szeretné adni – a csapatok véleménye alapján – az Év Játékvezetője és az Év Asszisztense Díjat. Itt is kérik a csapatokat, hogy egy fő játékvezető és egy fő asszisztens tekintetében írásban 2022. május 30. hétfő 12 óráig írásban adják le javaslataikat az Igazgatóságra. Az Igazgatóság ebben az évben is ki szeretné adni az Év Edzője és az Év Utánpótlás Edzője Díjat. Kérik a csapatokat, hogy egy fő edző és egy fő utánpótlás edző tekintetében megyében dolgozó szakemberekre írásban 2022. május 30. hétfő 12 óráig írásban adják le szavazataikat az Igazgatóságra.