Négy év kihagyás után lépett újra ringbe a váltósúlyú Törteli Balázs még április elején. A Vass Küzdősport Gálán a fehérvári bunyós hazai közönség előtt pontozásos diadalt aratott Lakatos Károly felett.

Egy hónap sem telt el, s Törteli a ringrozsda eltüntetése után máris kötelek közé lépett. A budakalászi profi gálán egy jó mutatókkal rendelkező bosnyák bunyóssal harcolt – nem sokáig. A 29 éves Törteli Balázs az első menetben padlóra küldte Senad Karicot.

– Nem tudom, mi történt igazából, kijött minden lépés – mesélte mosolyogva Törteli. – Videó alapján kemény gyereknek tűnt az ellenfelem, azonban sikerült megtörnöm. Négy hónapja fogalmazódott meg bennem, hogy visszatérek a ringbe, a fehérvári mérkőzés előtt nagy volt bennem a drukk. A profi boxban két meccset kell vívnod egyszerre. Az egyik a ringig vezető út, a másik maga a bunyó. Sokan ott vesztik el a mérkőzéseket, hogy nem készülnek fel pszichésen. Karic is válogatott bosnyák bunyós volt, jó képességekkel. Nekem jól sikerült a fogyasztásom, a visszatöltésem, s a ringbe érkezéskor már nagy lépést tettem a győzelem felé.

Ahogy mondja a Veszprémből induló, de már Fehérváron élő ökölvívó, sokat fejlődött április eleje óta.

– Van egy nagy hibám, amin javítanom kellett, a bal horgaim eldobálásán. Nem támasztottam alá megfelelően, s ha találtam is, gyengék voltak az ütések. Ezen sokat dolgoztunk, három hétig ezt gyakoroltam árnyékbox keretében, és most becsúszott a bal horog. Úgy mentem a ringbe, hogy háborúba indulok. A szemkontaktusnál megtörtem az ellenfelem, erősebb voltam pszichésen. Nem mert a szemembe nézni. Kicsit olyan érzésem volt, mintha nem is akarna bokszolni az első testütésem után. Volt négy-öt olyan nagyobb ütésem, amit megérzett, aztán pedig beleszaladt a bal horogba. Pontos volt, megdermedt egy másodpercre, aztán letérdelt. Mikor felállt, a bíró nem engedte tovább a mérkőzést – ecsetelte a négymenetesre tervezett, idő előtt befejeződött csatát Törteli. – A taktika mindig az, hogy ha lehet, fejezzük be idő előtt, de ne erőlködjünk. Fontos, hogy az első másodperctől domináljak. Igazából most sem támadtam annyira, mentem előre ugyan, brusztoltam, s próbáltam a hármas-négyes ütéskombinációkat. Itt volt két felütés, ami nagyon talált, ezek dönthették el a meccset, a bal horogtól pedig „felborult”.

Az edzői gárda szerint főként a ringen kívüli teljesítményében, a hozzáállásában, és magabiztosságban lépett előre sokat Törteli Balázs.

Aki a héten nem bokszol, erőnléti edzésekkel tartja a szintet. Majd beleáll egy komolyabb alapozásba, s az a terve, hogy a továbbiakban 63 kilóban bunyózik tovább. Sőt, az év végén akár címmérkőzésen is kesztyűt húzna.

– Az erő mindent visz. Ha van egy ügyes bokszoló, de nincs kondija, nincs ütőereje nem ér sokat. Ha lefogyasztok 63 kilóra, abban a súlycsoportban nagynak számítok majd, és fel fogom borítani az embereket.