MÁV Előre SC-Bericap – TFSE 3-2 (-23, 16, 18, -20, 9)

Székesfehérvár, 128 néző

Vezette: Csizmarik, Villás

MÁV Előre SC-Bericap: Szerencsés-Miklai, Sólyom, Karnitszkaja, Kiss L., Csabai, Tóth J. Csere: Sebestyén, Borostyán (liberók), Garcia, Kiss A. Vezetőedző: Nagy Fanni.

TFSE: Halla, Nagy V., Radomszki, Budaházy, Poór, Smits. Csere: Benedek, Kökény, Villányi, Boller (liberó). Vezetőedző: Csépke Gábor

Azt nem lehet állítani, hogy egy tűt sem lehetett volna elejteni a VOK lelátóján szombaton kora délután, de több olyan szurkolót fedeztünk fel, akik még annak idején, a Loki 2008/2009-es Extraligás hadjáratát végigkísérték. Azóta több hullámvölgy is kísérte a csapat útját, ellenben a klub új vezetésének megjelenése óta egyértelműen a magasabb célok elérése hajtotta a gárdát. Nem véletlenül, hiszen tavaly augusztusban Tálos Péter klubelnök határozottan fogalmazott.

– A klub történetének a legnagyobb és legeredményesebb sportága a röplabda, és azt a célt tűztük ki magunknak, hogy ebben a szezonban mind a férfi, mind a női szakágban jussunk be az Extraligába.

A női csapat ennek tükrében szépen menetelt a pontvadászatban, túljutva egy kisebb, még talán krízisnek sem tekinthető időszakon, amely edző-, és szemléletváltást is hozott. Mindenesetre az év meccsén, a bajnoki döntőn is bizonyították a lányok, hogy a legkritikusabb helyzetekben is helyén van a szívük.

Nem indult tükörsimán az összecsapás, láthatóan azért nyomta a teher a fehérváriak vállát, és ezt igyekezett is kihasználni a fővárosi gárda. 6-9-nél lendületbe jöttek a vendégek, nem úgy tűnt, hogy lehet keresnivalója a MÁV-nak, ám aztán fordult a kocka, és kis idő múlva már ők vezettek 18-15-re. Rettentően munkás percek következtek, a TF nemcsak ledolgozta hátrányát, hanem próbálta ráerőltetni akaratát vendéglátóira, és ez 21 perc játék után sikerült is. A második szett már jóval könnyebb volt a hazaiak részéről, koncentráltan, és összeszedetten játszva simán hozták. A harmadik etapban 16-14 után növelte előnyét a Loki, és meggyőző fölénnyel nyerte, mindössze 18 perc alatt. A negyedik játszmában kiénekelte a sajtot házigazdái szájából a TFSE, bár jobban indította a MÁV, vezetett 5-1-re is, de 11-11 után már végig előnyben volt riválisuk, kiharcolva ezzel a döntő szettet. Nem mondhatni, hogy alacsony vérnyomással megúszta ezt egyaránt játékos, edző és szurkoló. A végletekig kiélezett küzdelemben 4-2-re vezetett előbb a fővárosi alakulat, és 9-9-nél sem lehetett biztosra venni, hogy ki örülhet a végén. Ez a csapat a MÁV Előre-Bericap lett, amely zsinórban hat pontot szerzett, megnyerte a párharcot, és utolsó forduló eredményeitől függetlenül az élen végzett.