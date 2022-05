A profi MMA- és UFC-harcos, Fábián Melinda, valamint az ökölvívó, Méhész Zita társaságában utazott Marbellára a 17 győzelemmel és 2 vereséggel rendelkező profi ökölvívó, Törteli Balázs. A fehérvári bunyós felkészülését Peszlen Ferenc segítette Dél-Spanyolországban, ahol komoly, és hasznos tapasztalatot gyűjthetett edző és versenyző egyaránt.



– Az egész edzőtábor lényege az volt, hogy lássuk, hogyan edzenek a világ legjobbjai. Nem főként az edzésen volt a hangsúly, mert egy hét alatt nem lehet teljesen mindent megváltoztatni. Kíváncsiak voltunk arra, hogy miként, hogyan erősítenek a világhírű edző, Pedro Diaz tanítványai, hogyan futnak, mit esznek, milyen ritmusban táplálkoznak? Milyen metodika mentén végzik a a sparringot. Diaz mester nagyon sokmindent elmondott. Összeírtuk a kérdéseinket, ami alapján másfél órán keresztül csillogó szemmel elméletet oktatott – mesélte élményeit a tervei szerint a későbbiekben kisváltósúlyban bokszoló Törteli Balázs.



A korábbi kubai szövetségi kapitány, Pedro Diaz kurzusa után a magyar különítmény a Rival Box Club felé vette az irányt. Ez a legnívósabb terem Marbellán. Egy gyárépületet alakítottak át, elképesztő miliővel, s három ringgel felszerelve. Komoly profi bokszolók edzettek itt, együtt a 30 éves magyarral.



Törteli Balázs három profi ellenféllel sparringolt 2-2 menetet. Egy 23 éves lengyel srác, Eryc Apresyan (9/1) volt talán a legagresszívebb az edzőpartnerek közül. Egy francia válogatott bokszolóval is megmérkőzött Törteli. Wahid Hambli (27/11) legutóbb 2020-ban nyerte meg a Bocskai István Emlékversenyt. A 21 éves Oscar Toro Diaz 9/0-s mérleggel rendelkezik a profik táborában.



– Úgy összeverik az embert sparringon, amit még nem tapasztaltam. Erősek, és jó súlyban vannak. A nagyváltósúlyúak és váltósúlyúak erősebbek voltak ugyan, de szépen helytálltam. A francia ellen kezdtem, nem voltam elég határozott, agresszív, de jól meg tudtam oldani. A lengyel srác angol stílusban bokszolt, nagyon kemény volt. Rájöttem, hogy nincs keresnivalóm ebben a súlyban, kisváltósúly lesz az én kategóriám. A spanyol fiú defenzív volt, védekezett, elmozgott. Nem vallottam szégyent, amit bizonyít, hogy visszavárnak még. Ha Magyarországon heti egyszer lehetne ilyen szinten kesztyűzni, nem itt tartana a magyar profi ökölvívás. Sokk alatt vagyok most is, olyan impulzusok értek. Egészen más szinten melegítenek, edzenek, nyújtanak. Rádöbbentettek, mik a hibáim. Mentálisan könnyen kibillenthető vagyok, a ritmusváltásaimon is javítani kell, még nem tudok bele megfelelő erőt tenni.

Törteli tehát tisztában van azzal, milyen úton halad. S szeretné valóra váltani a napokban látott álmát:



– Nem szoktam emlékezni az álmaimra, de ez megmaradt: címért bokszoltam, nagy ringháborúban nyertem. A meccset követően elmeséltem, hogy szegény utcagyerekként indultam, mindig nélkülöztem, majd bokszterem raktárában laktam, de most mégis itt vagyok egy díszes övvel a derekamon. Sírva ébredtem és megfogadtam, ezt az álmot szeretném valóra váltani.