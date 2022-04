A profi bokszoló, s egyébként a Vidi ultráinak oszlopos tagja, Kiliti Tamás szombat esti bajnoki címszerzése okán érthetően örömittasan foglalták helyüket a Hungária körúti vendégszektorban az RBD szurkolói. Derültségre és bizakodásra adhatott okot a Mol Fehérvár FC Kisvárda elleni, egy héttel korábbi feltámadása, hiszen az újabb győztes pontokkal elérhető közelségbe került a negyedik hely – és ezzel a nemzetközi szereplés lehetősége. Azonban nem számíthattak könnyű párharcra a fehérváriak, mert a tabella utolsó helyén szerénykedő MTK egy esetleges diadallal a Gyirmót előzésével és a Debrecen befogásával kacérkodhatott az összecsapás előtt.

Egyfajta tréner-csata is volt ez, hiszen Michael Boris korábban az MTK, a kék-fehérek jelenlegi edzője, Márton Gábor pedig a Vidi kispadján ült; kettejük csatájából ezidáig Boris jött jobban, az MTK vezéreként kétszer is legyőzte Márton Vidijét...

A fehérváriak német szakvezetője csupán egy helyen változtatott a Kisvárdát 5-3-ra verő kezdőhöz képest: az öt sárgát begyűjtő és ezért eltiltását töltő Peter Zulj helyett Makarenko futballozott a középpályán.

Az ukrán válogatott nevéhez fűződött a meccs első sárgája, addig, a 16. percig kiegyenlített volt a játék. Mindkét oldalon a széleken próbáltak a védőfal mögé kerülni, Bamgboye egyszer vállal kapura is tudta sodorni a labdát, Mijatovics védett. A már említett Makarenko-szabálytalanság után azonban az MTK betalált, ráadásul úgy, hogy a labda kétszer is érintette a felső lécet, de les címén a gólt érvénytelenítette a VAR. Alig telt el 25 perc, mikor Kovács Dániel melegedett bele a meccsbe, egy támadáson belül háromszor is hatalmasat védett – igaz, les előzte meg az akciót, így mutatványai nem kerülnek a statisztikába. Kovácsréti ajtó-ablak lövése viszont igen. Borzasztó üresen hagyta Bese Barnabás a területét, Kovácsréti azonban két igazítás után a kapu fölé bombázott. Futószalagon érkeztek az MTK-akciók, Futács kapott kétszer is nagy labdát, előbb Kovács védte lövését, majd lesről lőtt kapufás gólt.

Gondban volt a Vidi, érkezett is a tábortól a „Harcoljatok!” rigmus. Azonban továbbra is sok hibával futballoztak a piros-kékek, Ramadani is tisztán lőhetett, Kovács a helyén volt. Aztán eljutott a kapuig a Vidi, a 37. percben Kodro lecsúszott lövése lehetett volna akár gólpassz is, de Nikolics elől Herrera becsúszva mentett. A szünet előtt a Vidi is betalált, egy szabadrúgás nyomán Bese lövésébe a lesen álló Kodro piszkált bele. A játékrész zárásaként előbb Bese vetődve mentett hatalmasat, majd Kovácsréti löketét Kovács Dániel tolta bravúrral szögletre.

Fordulás után a fehérváriak voltak aktívabbak, de élesebbé nem vált a játékuk, egy bal oldali Hangya-ívelést követően Nego és Kodro egymást zavarták ígéretes helyzetben. Az MTK-nak azonban elég volt egy szabadrúgás az 52. percben. Mezei Szabolcs 20 méterről tekert a jobb alsó sarokba, 1-0. Nem játszott jól a Vidi, irányította ugyan a játékot, de a kapura teljesen veszélytelen volt. Michael Boris hármas cserét vetett be, kombinatívabb lett az offenzíva, azonban a 79. perctől már emberhátrányban kellett támadniuk a vendégeknek, mert Fiolát – VAR-vizsgálat után – kiállította Bogár-játékvezető. Mégis, a 84. percben Dárdai szabadrúgása nyomán Stopira lefejelt labdáját Nego helyezte a hálóba közelről, 1-1. A vége felé közeledve Miovszki a meccs negyedik lesgólját szerezte. A nyolc percesre sikeredett hosszabbítás alatt mindkét csapat diadalt arathatott volna, azonban maradt az igazságos osztozkodás.

Jegyzőkönyv

MTK Budapest – Mol Fehérvár FC 1-1 (0-0)

Bp., Új Hidegkúti Nándor Stadion, 2256 néző. V.: Bogár G. (Tóth II, Buzás)

MTK: Mijatovics – Varju (Miovszki, 58.), Szépe, Rajkovics, Herrera – Mezei (Stieber Z., 91.), Palincsár, Ramadani – Kadlec (Várkonyi, 59.), Futács (Vancsa, 59.), Kovácsréti (Kovács M., 91.). V.edző: Márton Gábor

Mol Fehérvár FC: Kovács D. – Bese (Dárdai, 70.), Rus, Stopira – Nego, Fiola, Makarenko (Pinto, 70.), Hangya – Kodro (Petrjak, 70.), Bamgboye – Nikolics. Vezetőedző: Michael Boris

Gól: Mezei (52.) ill. Nego (84.) Sárga lap: Varju (20.), Mezei (90.) ill. Makarenko (16.), Bamgboye (73.), Fiola (76.) Kiállítva: Fiola (79.)