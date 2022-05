A pontvadászat alapszakaszát a fővárosi gárda nyerte a fehérváriak előtt, két ponttal megelőzve őket. Az első, novemberben a VOK-ban megrendezett mérkőzésen 3:2-re a kék-fehérek bizonyultak jobbnak, míg a Győri úton a főiskolások győztek 3-1-re. A rájátszás 2. fordulójában a tét nem volt kicsi, mert hazai győzelem esetén megerősítette volna pozícióját a TFSE. Viszont egy igencsak hajtós, küzdelmes másfél óra után 3:1- re nyert a MÁV Előre SC-Bericap, és Nagy Fanni vezetőedző együttese ezzel a sikerrel beelőzte riválisát a tabellán.

Az előző fordulóban a TFSE ugyancsak megszenvedett a Budaörsi DSE otthonában, és csak nagy csatában 0:2-ről tudtak fordítani, míg a Loki imponáló 3:0-s győzelemmel zárt az addig a bajnoki címért szintén harcoló Gödöllői RC ellen, vendégként. Ezzel a TFSE matematikai esélye ugyan megmaradt, ám már nincs a kezükben a sorsuk.

A MÁV Előre SC-Bericap vezetőedzője, Nagy Fanni játékosként is sok nagy csatát megélt, és bizakodva várja tanítványai szereplését. – Jó a hangulat a csapat háza táján, izgatottan várják a lányok a mérkőzést, de ugyanúgy kell készülni erre is, mint bármelyik másik találkozóra. Nem szeretnék rájuk plusz nyomást helyezni, ahhoz azért még fiatalok, hogy még ezzel is megküzdjenek. Mindenképpen úgy készülök, hogy megnyerjük a mérkőzést. Nem szeretek számolgatni, és az sem lenne szerencsés, hogy az utolsó fordulóra maradjon a döntés. Igazán az sem fér bele, hogyha egy minimális arányú vereséget szenvednénk. Megjegyzem, hogyha netán a 3:2-re kikapnánk, nekünk az matematikailag nem elég, úgyhogy mindenképpen sikerrel kell zárnunk a meccset. Csak saját magunkkal kell foglalkozni, nagy meglepetést a két csapat egymásnak nem tud okozni. Fontos, hogy a lányok ugyanúgy küzdjenek egymásért, mint amikor nyertünk 3:1-re. A TF azonban egy rendkívül erős csapat, igazi kiki meccs lesz! A Gödöllő elleni győzelem jó alapot adhat, ott magabiztosan játszottak a lányok, ugyanazt a játékot várom tőlük. Bízom bennük!