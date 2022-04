MEAFC-Miskolc – MÁV Előre SC-Foxconn 0-3 (-17, -21, -24)

Miskolc, 85 néző

Vezette: Halász Enikő, Bátkai-Katona Ágnes.

MEAFC-Miskolc: Berkes, Kozsla, Lipatov, Kovács Z., Mencsuk, Csizmadia. Csere: Simkó, Kapusi, Pallós, Karóczi (liberó). Vezetőedző: Bagó László

MÁV Előre SC-Foxconn: Deliu, Ambrus, Balázs, Boa, Listanskis, Kholman. Csere: Szentesi (liberó), Tóth K. Vezetőedző: Dávid Zoltán.



A MÁV Előre SC-Foxconn csapata annak a MEAFC Miskolcnak volt a vendége pénteken késő este, amely még nem szerzett pontot a rájátszásban, s amely 3-0-ra alulmaradt a mostani szakasz, a felsőházi rájátszás nyitókörében, Székesfehérváron. Dávid Zoltán vezetőedző legénysége a tabella élén várta a találkozó veretlen mérleggel, és tizenegy szerzett ponttal. A MEAFC-Miskolc a már említett nyeretlenségi sorozatnak köszönhetően utolsó helyen tanyázott nulla ponttal.



Bár kicsit a találkozó elején még csikorogtak a Loki „kerekei”, és 3:3-ig teljesen kiegyenlített volt a csata, ezt követően fokozatosan magához ragadta a kezdeményezést a fehérvári együttes. 10:3-as, majd Ambrus Bence révén 15:7-es vezetésük is jelezte, hogy már kellő távolságot sikerült kialakítani házigazdáikkal szemben. A folytatásban is megmaradt ez, az általában nyolcpontos különbség, és magabiztosan zárták a játszmát a Dávid-tanítványok.

A második szettet sokkal jobban indította a MEAF-Miskolc, 1:4, illetve 3:5 után kezdett magához térni a MÁV Előre gárdája, Egészen 7:7-ig tartott a húzd meg, ereszd meg játék, majd innentől újfent kezébe vette a kék-fehér legénység az irányítást. Igaz nem is alakult ki nagyobb differencia, két-három ponton tudták tartani a hazaiakat, de a 17:20 után kiharcolt négypontos fórt már nem eresztették, nyerve ezt az etapot is.



A harmadik felvonás hozta a legszorosabb küzdelmet, amely rendkívüli izgalmak közepette csak az utolsó pillanatokban dőlt el. A MEAFC-Miskolc szépíthetett volna, ám jött Ambrus Bence ász nyitása, és ennek köszönhetően 26-24-re megnyerte a MÁV Előre SC-Foxconn az összecsapást.

- Az akarat látszott a játékosaimon, de ez ma csak fellángolásokra volt elég. Messze kerültünk attól a stabil játéktól, amire az alapszakasz végén képesek voltunk. – vélekedett a mérkőzés után Bagó László a MEAFC-Miskolc szakvezetője.



- Örülök a három pontnak, ügyesen használtuk ki az ellenfél hibáit! Mindig a következő meccs a legfontosabb! Dolgozunk tovább, hogy elérjük a célunkat! – értékelt Dávid Zoltán a fehérváriak mestere.