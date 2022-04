THERMOVÁR ÉSZAKI csoport

Mivel a Bakonycsernye etye­ki találkozója elmaradt, a vendéglátó gárda pihenten várhatja a Pákozd elleni összecsapást. Ahhoz, hogy biztosan álljon továbbra is az élen a Csór Truck-Trailer, otthon kell tartania a pontokat az idegenben közel ötvenszázalékos mutatóval bíró Puskás Akadémia III ellen. Jó mérkőzésre van kilátás Válon, a hazaiaknak feltétlenül be kell zsebelniük a három pontot, amennyiben lépést akarnak tartani a Csór Truck-Trailer csapatával, valamint továbbra is azt szeretnék, hogy a Herceghalom a hátukat nézze.

2022. április 9., szombat, 16.30

Bakonycsernye (7.) – Pákozd (12.)

2022. április 10., vasárnap 16.30

Pusztavám-Jüllich (14.) – Bicske II (5.), Szár (8.) – Fehérvárcsurgó (10.), Pázmánd SE (13.) – Videoton Baráti Kör (9.), Vál (2.) – Pátka (6.), Csór Truck-Trailer (1.) – Puskás Akadémia FC III (4.), Herceghalom (3.) – Etyek (11.)

DÉLI csoport

A forduló rangadójára Baracson kerül sor, az ötödik helyen álló házigazdák az őket közvetlenül üldöző Polgárdival minden bizonnyal kemény meccset játszanak. Négy csapat, a Vajta, a Mezőfalva, a Nagykarácsony és az Előszállás egyaránt favoritja a vasárnapi fordulónak, azaz a képzeletbeli totóban feltétlenül be lehetne húzni a csapatok neve mellé a megfelelő utalást a párosítások végeredményére. A középmezőny rangadóját Abán rendezik, ahová a múlt heti méretes előszállási zakója (0-6) után alaposan megtépázott Szabadbattyán érkezik.

2022. április 10., vasárnap 16.30

Nagyvenyim (10.) – Seregélyes (11.), Nagykarácsony GYSA (4.) – Szabadegyháza (14.), Aba-Sárvíz (7.) – Szabadbattyán (8.), Adony (12.) – Előszállás SE (3.), Vajtai RSC (1.) – ­LMSK (13.), Kálozi SE (9.) – Mezőfalva (2.), Baracs SE (5.) – Polgárdi (6.)