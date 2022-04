– 14 év alatt rengeteg sok, szép élménnyel gazdagodtam. Ha csak az eredményeket nézem, a Szuperkupa és a Len Kupa aranyérem emlékezetes marad – nyilatkozta lapunknak Gurisatti Gréta. – A hazai porondon a legszebb siker talán az első Magyar Kupa aranyunk, mivel hosszú szünetet követően, 2013 után 2019-ben újra tudtunk nyerni. Visszagondolva talán az volt a dunaújvárosi pályafutásom legjobban sikerült mérkőzése. Hatalmas csatát sikerült megnyernünk az Újpest ellen, a büntetőket már a cseresorunk dobta, mivel a kezdő játékosok kipontozódtak. Csapatszinten ez nagyon jól tükrözött minket, hiszen Dunaújvárosban, nálunk mindegy, hogy a top játékosok közé, vagy a kiegészítő emberekhez tartozol, a csapat teljes jogú tagja vagy.

A dunaújvárosi vízilabdacsapat több szempontból is különleges együttesnek számít hosszú évek óta, így a távozással kapcsolatos döntést még nehezebb volt meghozni.

– Rengeteg élményünk volt együtt a lányokkal, akár a külföldi túrák kapcsán, de mi a bajnokság vége előtt mindig szerettünk valami örültségét csinálni. Nagyon egyediek vagyunk ebben is, illetve bemelegítéskor közös csapattáncunk van, szerintem ez sincs sok helyen – emlékezett vissza Gurisatti a különleges emlékekre. –Nagyon sok évet voltam itt, úgy érzem magamon, kell a változás, hogy új közegbe kerüljek, új emberekkel dolgozzak együtt. Nagyon sokat őrlődtem a döntésen, gyakorlatilag a fél szezont. Tavaly év végén is voltak jelek a magam részéről, hogy lehet kéne váltani, de akkor ott Euroliga és magyar bajnoki döntő után, az kupaarannyal sikeres év volt. Azt gondolom az idei szezon is az volt, hiszen három döntőbe is bejutottunk, ez is nagyon ritka. A három ezüstéremmel mi ettünk Magyarország legsikeresebb klubja ebben a kiírásban, de nekem mégis hiányzik az aranyérem, azonban tudom, hogy ez sehol sem garancia. Nagyon sokat gondolkoztam, de annak örülök, hogy ez az őrlődés nem látszódott meg a játékomon.

Gurisatti a 14 év alatt a hazai mezőnyben 435 mérkőzésen 1269 gólt szerzett. Azt, hogy a válogatott játékos hol folytatja pályafutását, egyelőre nem lehet tudni, de a vízilabdázó Magyarországon belül vált majd klubot. A dunaújvárosi szurkolók május 2-án 17 órától az uszodában köszönhetnek el Gurisattittól, ahova a játékos mindenkit szeretettel vár.