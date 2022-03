A DFVE az Olympiakosz ellen ugyan nem jutott be az Euroliga négyes döntőjében, de már akkor biztos volt, hogy a LEN-kupában folytathatja nemzetközi szereplését Mihók Attila gárdája. A Dunaújváros jó formában várhatja a találkozót, a kötelező bajnoki győzelmek mellett a közelmúltban a Ferencváros elleni rangadón is simán nyert a DUE. A LEN-kupá fináléjában a görög Ethnikos lesz az ellenfél, a két mérkőzéses párharc első találkozóját péntek este rendezik meg a Fejér megyei városban. – Nagyon várjuk a meccset, jó lehetőség nekünk a nemzetközi színtéren. Ha az év elején azt mondják, hogy LEN-kupa döntőt játszunk, a körülményektől függetlenül elég sokan azt mondtuk volna, hogy rendben van. Tudtuk, hogy az Euroligában a tengerentúli légiósokkal telitűzdelt nagy csapatok ellen nehéz lesz. Az Ethnikos is hasonló csapat, a keretükben megtalálható két olimpiai bajnok amerikai játékos, náluk játszik a magyar válogatott Parkes Rebecca, illetve néhány görög válogatott is őket erősíti. A görög utánpótlás eléggé jó, szinte az összes világversenyen a legjobb négyben vannak, úgyhogy a fiataljaik is nagyon ügyesek. Videózzuk őket, nem könnyű ellenfél. Útközben volt náluk edzőváltás, ez szerintem egy kicsit nehezíti a felkészülést, hiszen kevés friss felvételünk van róluk. Jól szeretnénk játszani itthon és nyerni. Olyan célunk nincsen, hogy hány góllal szeretnénk nyerni, vagy milyen gólkülönbséggel akarunk kiutazni. Azt gondolom, hogy ha úgy játszink, mint a Fradi vagy az Olympiakosz ellen, akkor nagyszerű hangulatban egy jó meccset láthatnak majd szurkolóink – nyilatkozta lapunknak Garda Krisztina, a DFVE csapatkapitánya.

Forrás: Zsedrovits Enikő