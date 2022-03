Nagyjából egy héttel ezelőtt indultak meg a borzalmas harcok hazánktól keletre, Oroszország offenzívát indított Ukrajna ellen. A nemzetközi szervezetek, a sajtó és a politikai élet is felszólalt az ügy kapcsán, és ahogy megszülettek a nemzetközi gazdasági szankciók, úgy a világ sportvezetői is reagálni kezdtek a kialakult helyzetre. Ezek közül az egyik legnagyobb visszhangot a német másodosztályú labdarúgócsapat, a Schalke és az UEFA a Gazprommal felbontott szerződése kapta.

– Ezekben a szerződésekben a vis maior esetek többsége külön-külön fel is van sorolva, ilyen például a háború és a fegyveres konfliktus – nyilatkozta lapunknak Szabados Gábor. – Jogilag ez egyáltalán nem probléma. Az orosz szponzor(ok) pénze nyilván hiányzik majd a Schalke és az UEFA esetében is, hiszen előbbinek a fő szponzora, míg utóbbinak az egyik legnagyobb támogatója volt a Gazprom. Ez komoly érvágás, ugyanakkor olyan helyzetbe kerültek, hogy ezt nem meglépni valószínűleg még nagyobb veszteséget okozott volna hosszú távon. Az UEFA-nak biztos nem okoz gondot majd új szponzort találni, sok olyan cég van, amelyik szívesen odaállna a Bajnokok Ligája mellé.

Az elmúlt napokban rengeteg hír látott napvilágot az orosz sportolókkal, csapatokkal szemben. A nemzetközi sorozatok nagy részéből kizártak a klubcsapatokat. Ami az egyéni sportágakat illeti, ott sokkal vegyesebb a kép, van, ahol nemzetközi színek alatt tovább indulhatnak a versenyeken a sportolók, de van, ahol nem. Egy biztos, az orosz és az ukrán sport is hosszú távú károkat szenved el.

– Az orosz sport nagyon sokat veszít ezzel a háborúval, jóval nagyobbat, mint az UEFA vagy a Schalke. Önmagában sportszankciók nélkül is komoly csapás érné Oroszország sportéletét, hiszen a gazdasági szankciók lényeges hatással vannak a főleg állami, vagy kormányközeli vállalatok által finanszírozott sportra. Hosszú távon ez és a kizárások meg is roppanthatják az orosz sportot, amely elveszítheti a versenyképességet. Ha vége lesz a háborúnak, jó darabig eltarthat, míg újraépíti magát az orosz sport, a veszteség mértéke a háború hosszától és a gazdasági szankciók feloldásától függhet, utóbbit nem biztos, hogy azonnal feloldják majd – mondta a szakember, majd kitért az ukrán helyzetre is. – Az ukrán sport is nagy veszteségeket szenved el. Olyan nagyvárosokat érint a háború, ahol komoly sportlétesítmények találhatóak, a sportolókról nem is beszélve, akik katonának állva meghalhatnak. Az ukrán sportot ugyanúgy érinti ez a helyzet, mint az országban minden mást. Viszont pont a sport nemzetközi jellege miatt pozitív erkölcsi fénybe kerülnek az ukránok, és ez valamilyen szinten kompenzálhatja a veszteségeket, hiszen a megbecsülés megmarad.

Az orosz és az ukrán sportolók sincsenek jelenleg könnyű helyzetben, hiszen előbbiek esetében bemocskolódott a nevük, amit nagyon nehéz helyrehozni, a bélyeg rajtuk marad a háború után is, sokáig fog tartani, míg az ellenérzés visszaszorul. Utóbbiak esetében pedig borzalmas lehet úgy sportolni a világ másik tájékán, hogy a hazájukban harcok dúlnak, és akár a családjukról, akár a barátaik biztonságáról kevés információjuk van. Mindenkinek az érdeke az lenne, hogy legyen vége a háborúnak.