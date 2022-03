A képlet nem volt bonyolult, amennyiben az Alba együttese megveri a Szegedet az alapszakasz utolsó fordulójában, biztosan a felsőházban folytatja a bajnokságot, ezáltal garantáltan résztvevője lesz a nyolccsapatos rájátszásnak. Lukács duplájával a hazaiak szereztek vezetést, majd Davis hármast hintett, aztán a saját palánkja alól indulva Pongó is szerzett kétpontost, pillanatok alatt ellépett 7-0-ra a házigazda. Persons válaszolt középtávolról, erre Fakuade reagált gyorsan. Nem találták a ritmust a látogatók, labdákat adtak el, őrizte megnyugtató előnyét a házigazda, főként Lukács és Shaheed Davis volt elemében, Pongó labdaszerzése után Vojvoda zsákolt, öt perc játék után a vendégek mestere, Simándi Árpád időt kért, 15-5-nél. Persons ügyeskedett, a Gáz utcaiaknál Davis ismét hármassal jelentkezett, aztán leült pihenni, Vojvoda tért vissza a parkettre. Bognár Kristóf kapta el a fonalat, majd Persons újabb kosara után Zollner időt kért, 19-15-ös állásnál. Stark a sarokból köszönt be, a túloldalon Alston is megszerezte első pontjait középtávolról, később kintről is eredményes volt, 22-21. Felváltva esett kosár - Takács Milán bravúrosat szerzett -, tíz perc után 24-24-re álltak a felek. Nagy volt az iram, gyors a játék, azonban a sebesség miatt érthetően becsúsztak hibák is, két percen át nem esett találat, aztán Stefan Filipovic bedobta büntetőit. Szűken vezetett a Fehérvár, Bognár ziccerével azonban már az alföldiek vezettek, 28-29. Lenzelle Smith helyett Pongó kapott bizalmat, aztán érkezett Szabó is, a meccsen először. Davis hármasa a gyűrűbe hullt, Vojvoda megmozdulásaival hirtelen négy ponttal ellépett az Alba, Persons vezérletével egalizáltak a déliek, Zollner időt kért, 34-34. A vendégeknél Rashun Davis, a hazaiaknál Shaheed Davis ügyeskedett, utóbbiak jártak kicsivel előrébb, aztán Fakuade révén átvette az irányítást az Alba, félidőben 46-43-ra vezetett a vendéglátó.

A nagyszünet után növelte előnyét a koronázóvárosi egylet, Alston pontjaival jött közelebb a Szeged, ha a hazaiak betaláltak, azonnal jött válasz a túloldalról. Vojvoda dobásai nem mentek be, ellenben begyűjtötte harmadik hibáját, egyenlítettek a vendégek, Fakuade gyötörte a labdát a hálóba, 51-49. Hullámzott a meccs, a fehérváriak rendre elléptek néggyel, a határszéliek visszajöttek kettőre. Smith és Davis megmozdulásaival megugrott a Fehérvár, Simándi időt kért, 57-49-nél. Szabó Zsolt triplája és Stark duplája nyomán átlépték a tízpontos határt a hazaiak, sőt, Stark később sem rontott, a társak sem tétlenkedtek, minden bejött a fiúknak, 66-51-nél a vendégek időt kértek. Nem hatott, nem tudtak közelíteni Csongrád-Csanád megyeiek. Az utolsó negyed elején Lukács kipontozódott, a magabiztos Rashun Davis sikeres akcióival szűkült a differencia, ami azt jelentette, 15 pont volt a különbség. Fakuade volt az úr a palánk alatt, a lepattanók nála landoltak, a labdákat azonnal küldte a gyűrűbe. A fehérvári nevelésű szegedi bedobó, Keller Iván gyorsan szerzett kilenc pontot, 85-73-nál Zollner időt kért. A zárás előtti percekben Rashun Davis cipelte a hátán a társakat, mindent beszórt, ám ez a különbség csökkentéséhez volt elegendő. A fehérváriak szinte végig vezetve, megérdemelten nyertek, 90-81-re.

Alba Fehérvár-Naturtex-SZTE-Szedeák 90-81 (24-24, 22-19, 23-8, 21-30)

NB I-es bajnokság, 26. forduló, Székesfehérvár, Alba Regia Sportcsarnok, 1400 néző, vezette: Benczur Tamás, Farkas Gábor, Török Róbert (Bodrogváry Iván József)

Alba: Pongó M. 5/3, Vojvoda 10, Lukács 6, S. Davis 17/9, Fakuade 17/3. Csere: Stark 16/9, Smith 11, Takács M. 2, Omenaka -, Szabó Zs. 6/6. Vezetőedző: Matthias Zollner

Szeged: Persons 13/6, Cook 4, Szatmári 2, Bognár 9/3, Alston 11/3. Csere: R. Davis 26/9, Mayer -, Keller I. 12/9, Kerpel-Fronius B. -, Filipovics 4, Balogh S. -. Vezetőedző: Simándi Árpád