A 29 éves, 190 centis Artem Sabanov A Dinamo Kijev és az Arsenal Kijev utánpótlásában pallérozódott, 2013-ban az Arsenal színeiben debütált az ukrán élvonalban. Szerepelt később a Voliny Luckban, a Stal Kamianskében, és az Olimpik Donyeckben is. A Dinamo Kijev 2018-ban igazolta le, a BL-selejtezőt és több Európa-liga-meccset is játszott. A 2019/2020-as idényben Ukrán Kupa- és Ukrán Szuperkupa-győztes lett a Dinamóval, miközben a bajnokságban is csapata alapembere volt, a szezonban 28 bajnokin lépett pályára. A Dinamóval Bajnokok Ligájában lépett pályára többek között a Barcelona ellen, majd fél éven át a lengyel Legia Varsóban futballozott kölcsönben. A ballábas, harcos védő lengyel és ukrán bajnok. 2021 nyarán tért vissza Kijevbe, Artem Sabanov ősszel 6 bajnokin, egy kupameccsen és a Bayern München elleni BL-csoportmérkőzésen lépett pályára.

Az ukrán utánpótlásválogatottak stabil tagja volt, a felnőtt nemzeti együttesben 2017-ben debütált, két meccsen jutott szóhoz.

– Mindenképp szerettük volna magasítani a védelmünket, azon belül pedig ballábas belső védőt kerestünk. Nagyon örülök, hogy sikerült leigazolnunk Artemet, abban bízom, hogy érkezésével amellett, hogy fejjátéka elöl és hátul is a csapat erősségére válik majd, játéképítésben is sokat tudunk előrelépni. Bízunk benne, hogy a szombati bajnokiig megérkezik a játékengedélye is és már számíthatunk a játékára a Debrecen ellen – nyilatkozta a molfehervarfc.hu-nak a Vidi sportigazgatója, Sallói István.

– Nagyon motivált vagyok, olyan csapatból érkezem, ahol belénk nevelték a győztes mentalitást és folyamatosan címekért küzdöttünk. Fehérváron is ilyen céljaim vannak, olyan játékos vagyok, aki minden meccset meg akar nyerni. Harcos csapatjátékosnak tartom magam, mindent meg fogok tenni, hogy a csapattal elérjük a céljainkat. Az átigazolásomban szerepet játszott az is, hogy a Vidiben futballozó honfitársaimtól csupa jót hallottam a klubról és biztos vagyok benne, hogy ők is segíteni fogják azt, hogy gyorsan beilleszkedjek – mondta Artem Sabanov.