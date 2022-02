A Dunaújvárosi KSE-Kozma István Birkózó Akadémia sportolója tavaly a 73 kilo­grammos súlycsoportban harmadik helyen végzett a kadét-Európa-­bajnokságon, a hazai rendezésű vb-n pedig az ötödik helyen zárt.

Az Enyingről származó 16 éves sportoló rendkívül elfoglalt, rengeteget edz a magyar birkózás első számú, utánpótlás-neveléssel foglalkozó csepeli fellegvárában.

– Egy héten háromszor van edzésem reggel, és minden délután, közben pedig suli, aztán tanulás a kollégiumban. Eléggé be vagyok táblázva. Hétvégén azért jut idő a családra, de ilyenkor is szoktam edzeni – sorolja az általános napi penzumokat Veronika, aki dunaújvárosi klubjától tette át székhelyét Budapestre. – Rengeteg sport­ágat kipróbáltam, rá kellett jönnöm, hogy félek a labdától. Szóba jött a balett is, de anya lebeszélt róla, mondván, hogy az én alkatom nem erre termett. 10 évesen kezdtem el a birkózást, egy éven át csak „birkózgattam”, aztán az első versenyemen szereztem egy magyar bajnoki bronzérmet. A következő évben pedig már válogatott voltam.

Veronika saját bevallása szerint: „agresszív, makacs és akaratos, és mindig szeretett verekedni” – ezek a tulajdonságok jól jönnek a szőnyegen. Az akadémián Ritter-Diletta Giampiccolo, a korábbi világbajnoki érmes birkózónő vezetésével készül.

– Az első válogatón aratott győzelmem még semmit sem jelent, mivel még van kettő. A három versenyen elért eredmények alapján döntik el, ki indulhat az Európa-bajnokságon, és a világbajnokságon. Vélhetően a kadét korosztályban nem indulhatok, mert nem igazán bírom a fogyást. Nagyon sokat izmosodtam tavaly óta. Ezért valószínűleg a junior, U20-as korosztályban indulok. Ennek az első válogatója márciusban lesz.

Elképzelhető, tehát, hogy Veronika 16 évesen a húszévesek között indul majd, méghozzá a 76 kg-os súlycsoportban, ugyanis nem tartható a súlya, folyamatosan pakolódik az izom a 180 cm magas lányra.

– Szerettem volna még bizonyítani a kadét korcsoportban, mert bár bronzérmet szereztem az Európa-bajnokságon, ha nem rontom el az elődöntőmet, akár a fináléba is bekerülhettem volna. A világbajnokságra pedig teljesen kikészültem a fogyás miatt, elfogyott az erőm, így csak az ötödik helyet sikerült meg­szereznem.

Nyikos Veronika számára nyárig jószerével nem lesz megállás, ekkor rendezik a korosztályos világ- és Európa-­bajnokságot.