A január felemásan kezdődött Kevin Constantine együttesének, hiszen a csapatnak több mérkőzése is elmaradt koronavírus miatt, majd a hazai rendezésű Magyar Kupában is csak az ezüst jutott Háriéknak. Utána viszont az ICEHL-ben lendületet kapott a gárda, és sorra nyerte meg a mérkőzéseket, de az erőltetett menet vége nem sikerült jól, az utóbbi négy találkozóját elveszítette a csapat idegenben.

– Az utóbbi két hetünk nagyon sűrű volt, a koronavírus miatt elhalasztott mérkőzéseket be kellett pótolnunk, és ahogy fogyott az idő az alapszakaszból, egyre nehezebb volt megfelelő időpontot találni úgy, hogy jól kijöjjenek a mérkőzések, az utazások és a regenerációs időszakok – mondta portálunknak Kiss Dávid, a Hydro Fehérvár AV19 másodedzője. – Besűrűsödött az utóbbi két hét és ez az eredményeken meg is látszódott, ha nem is fizikális, inkább mentális fáradtság ütközött ki. Attól függetlenül, hogy nem győztesen hagytuk el a jeget, nem tudunk panaszkodni arra, hogy rosszul játszottunk volna. Jól kezdtük a mérkőzések nagy részét, nem úgy nézett ki az első percek után, hogy a buszról leszállva nem lennénk ott fejben. Ha a saját statisztikáinkat nézzük, a lövéseink és a kialakított helyzetek száma sokkal több volt, mint egy egy olyan átlagos mérkőzésen, ahová pihentebben érkeztünk. Sajnos a lehetőségeinket nem tudtuk értékesíteni, a lendületünket pedig általában megtörte egy emberhátrányban kapott gól, ezt követően pedig már csak szaladtunk az eredmény után.

Ami feltűnő volt az előző mérkőzéseken, hogy a Volán támadójátéka a sok lövés ellenére tompa volt, a korábban jó teljesítményt nyújtó speciális egységek pedig nem működtek. Az erőltetett menet után jól jött a közel egyhetes mérkőzés nélküli időszak a csapatnak. A hét végén azonban visszatér a nagyüzem, öt mérkőzéssel az alapszakasz vége előtt pénteken a Fehérvár Klagenfurtban vizitál, majd vasárnap a Salzburg látogat Székesfehérvárra.

– Speciális egységeknél nem voltunk élesek, se előnyben, se hátrányban, ez köszönhető a kulcsjátékosok jégen töltött sok idejének is. Amikor egymást érik ezek a szituációk, akkor az energia elfogy. A kapusunk is nagy terhelést kapott, mivel a Kornakker Danira betegség miatt nem számíthattunk, nem tudtuk Tirronen válláról se levenni így a terhet. Miután hazaértünk Grazból, a játékosok megkapták a hétvégét pihenőnek. Hétfőtől újra edzettünk, szinte teljes kerettel átvettük azokat az elemeket, amiket az egész szezonban akarunk viszontlátni. Emlékeztető típusú videóelemzések és gyakorlatok is voltak, de közben fél szemmel már a következő ellenfelekre figyeltünk. Jól jött a szünet a fiúknak, két nap pihenő után általában nehezebben mennek a lábak, de most a srácok már az első edzésnapon teljes energiával mentek. Ez a kis szünet sokkal többet adott, mintha minden nap edzettünk volna.

Kiss Dávid már több vezetőedzővel dolgozott fehérvári pályafutása alatt, akár a Titánoknál, akár a felnőtt csapatnál, az idei szezonban pedig egy igazi „régi” motorostól tanulhat, akinek ráadásul komoly NHL tapasztalata is van.

– Nagyon jó vele a közös munka, sokat dolgozunk, elhivatott szakember, akinek a jégkorong a mindene. Folyton a sportággal foglalkozik, szereti a statisztikát és az analitikát, minden döntése mögött a számok beszélnek, többórányi elemzés bújik meg egy-egy változtatás mögött. Sokat látott szakember, de nincs egy olyan napja sem, amikor azt mondaná, hogy legyünk lazábbak és engedjünk el egy meetinget, ez motiválóan hat rám is. Minden nap tettre kész, ez nekem is jó, szeretek ilyen szakemberektől tanulni, örülök, hogy vele dolgozhatok.