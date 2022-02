Igazi rangadóra került sor Karintiába, hiszen az elmúlt négy mérkőzését megnyerő Villach fogadta a zsinórban öt győzelemnél tartó Volánt. A két gárda eddig három szezonbeli derbijét kivétel nélkül a Fejér megyeiek nyerték. Kevin Constantine betegség miatt nem számíthatott Bartalis István, Magosi Bálint, Németh Kristóf és Jesper Dahltroth játékára.

Nem finomkodtak sokat a csapatok, az első helyzet a hazaiak előtt adódott, Richter lőtt közelről, de Tirronen figyelt. Nem kellett sokat várni az első fehérvári lehetőségre is, Jacobs hozta be a pakkot a harmadba, majd egymaga akarta befejezni az akciót, de Schmidt védett. Az osztrákok kapusa pár perccel később is résen volt, Kuralt középre tett korongját Shaw szúrta rá középről, de kimaradt a helyzet. Hét perc elteltével a mérkőzés legnagyobb gólszerzési esélye adódott Hári előtt. Kuralt szerzett korongot a kék vonalnál, majd a magyar válogatott támadóhoz passzolt, aki a ziccert fonákkal tette rá, de a próbálkozás elhalt a hazai portásban. Később Erdély kiállítása után emberelőnyben támadhatott a Villach, és sajnos 11 másodperc alatt ki is használta a fórt az osztrák együttes. Kosmachuk lőhetett távolról, Tirronen előtt nagy volt a forgalom, így a kapus az utolsó pillanatban látta meg az alsó sarok felé suhanó korongot, amely így gond nélkül landolt a hálóba, 1-0. Enyhe fölénybe került a Villach, de ez nem zavarta Sarauert, aki nyolc perccel a játékrész vége előtt közelről volt eredményes, 1-1. A harmad végét megnyomta a Volán, a Villach pedig elveszítette a fonalat. Először egy szép akciót követően Campbell lőtte ki az alsó sarkot, majd Petan is betalált, 1-3.

Sarauer távoli kísérletével indította a középső harmadot az AV19, majd csendesebb percek után a 25. minutumban Kosmachuk lövése csapta be Tirronent, a korong a finn kapus lábai között vágódott a kapuba, 2-3. Felpörögtek a csapatok. A Volán első sora beszorította a hazaiakat, Shaw lőhetett oldalról, de Schmidt védett, míg a túloldalon Rebernig Nilsson szorításában tört kapura, de Tirronen javította az előző hibáját. Hét perccel a harmad vége előtt Richter kerülte meg a fehérváriak védelmét, fonákkal tette kapura, de a Fejér megyeiek finn kapusa számított rá és védeni tudott. Kissé esetlegessé vált a játék, mindkét gárda kinyílva rohamozott, ebből majdnem jól jött ki a Fehérvár, de nagy helyzetben Kuralt ütője nem bírta a kiképzést, majd Shaw lőtt mellé egy kipattanót. A játékrész végén egyenlített a Villach. Kuralt adta el félpályánál csúnyán a korongot, Hughes pedig köszönte szépen, egyedül kilépve magabiztosan értékesítette a ziccert, 3-3.

Az osztrákok támadója az utolsó húsz perc elején is veszélyeztetett, de szerencsére fölé célzott, majd a másik kapunál Sarauer ütőjét szedték fel a védők az utolsó pillanatban az üres kapuval szemben. Fournier szabálytalansága után öt a négy ellen jöhetett a Villach, be is szorult a Volán, de sem Fraser, sem Lanzinger nem járt sikerrel. Lendületbe jöttek a hazaiak, a három sorozó AV19 úgy tűnt, kezd fáradni. A harmad közepére összeszedte magát Kevin Constantine alakulata, Petan lövését védte lepkéssel Schmidt, később Collins lehetőségénél nyújtózkodott nagyot Tirronen. Újabb hazai előny következett, és ezt már nem úszta meg a Fehérvár, Richter ért bele a kapu előtt egy lövésbe, 4-3. A végén üres kapuval rohamozott a Volán, de gólt csak a hazaiak szereztek, Kosmachuk lőtte meg saját maga harmadik találatát, 5-3. Hétfőn Znojmóban javíthat a Volán.

Jegyzőkönyv

EC GRAND Immo VSV – Hydro Fehérvár AV19 5-3 (1-3, 2-0, 2-0)

Villach, 1336 néző. V.: Groznik, Smetana, Gatol, Wimmler.

VSV: Schmidt – J. Fraser (1), Brunner, Richter 1, Collins (1), Hughes 1 – Lindner, Flemming (1), Tschurning (1), Oleksuk (1), Kosmachuk 3 – Zauner (1), Joslin, Rebernig, Rauchenwald (1), Lanzinger – Bacher, Urbanek, Potocnik, Maxa, Moderer. Vezetőedző: Rob Daum

AV19: Tirronen – Atkinson, Nilsson, Shaw, Hári, Kuralt (1) – Fournier, Campbell 1, Erdély (1), Sarauer 1 (1), Petan 1 (1) – Horváth M., Szabó D. (1), Mihály, Jacobs (1), Terbócs – Ambrus G., Rétfalvi, Dobmayer. Vezetőedző: Kevin Constantine.

Kiállítások: 0, ill. 6 perc.

Kapura lövések: 29-33.