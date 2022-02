A két csapat a bajnokság őszi szakaszában is összefutott már, akkor a Dunaújváros magabiztosan, 17-10-re tudott nyerni, legutóbb a kupadöntőn találkozott egymással a két együttes, akkor meglepetésre az Eger fantasztikus védekezéssel, 7-6-ra nyerte meg a finálét.

A szerdai bajnokin nem állt a dunaújvárosi szakmai stáb rendelkezésére Szilágyi Dorottya, ennek ellenére jól kezdték a mérkőzést a vendégek. Először emberelőnyből Horváth Brigitta talált be oldalról, majd Garda büntetőből köszönt be, 0-2. Nem kellett sokat várni az első hazai gólra sem, Molnár Daniella volt eredményes, 1-2. Az Eger is megkapta az első fórját a találkozón, de Maczkó Lilla szép védést bemutatva őrizte meg az egygólos differenciát. Két perccel a játékrész vége előtt már nem hibáztak emberelőnyben az egriek, Molnár talált be ismét, 2-2. A negyed utolsó másodpercében a támadáshoz felúszó hazai kapus, Kiss Alexandra mattolta távolról dunaújvárosi kollégáját, 3-2.

A második játékrész elején fórból egyenlíthetett volna a Dunaújváros, de Gurisatti éles szögből eleresztett lövése csak az oldalhálót találta el. Ami késik, nem múlik, Mahieu révén már sikerült kihasználni a létszemfölényes szituációt, 3-3. Két és fél perces gólcsend után Borsi Ilona talált be fórban, majd Czigány Dóra akcióból volt eredményes, először vezetettek a hazaiak két góllal a mérkőzésen. Szerencsére három másodperccel a nagyszünet előtte Gurisatti egyre tudta csökkenteni a két gárda közötti differenciát, 5-4.

A harmadik negyed Bors Ilona szép ejtésével kezdődött, de egy gyors fórfigurát bemutatva Szabó Nikolettnek sikerült visszaállítani az egygólos különbséget, 6-5. Nem működött a Fejér megyeiek védekezése, Dobi Dorina emberelőnyben vette be Maczkó kapuját, majd Menczinger Kata kilépve a védők közül közelről talált be, 8-5. Dobi újabb kísérleténél nagyot védett Maczkó, a bravúr hatására pedig összekapta magát a DFVE. A felzárkózást Mucsy szép gólja nyitotta meg, majd Mahieunek köszönhetően újabb emberelőnyt használt ki a Dunaújváros. A nagy rohamot Garda Krisztina bal alsó sarokba zúdított büntetődobása zárta le, 8-8. A gólgazdag játékrész végén Czigány és Gurisatti is eredményes volt, 9-9.

Fejér megyei szempontból jól indult az utolsó nyolc perc, hiszen Szellák révén hosszú idő után vezetett a DFVE, 9-10. Összeállt a vendégek védekezése, illetve a kapufa is Maczkóval volt. Két perccel a vége előtt Gurisatti góljával eldőlt a győzelem sorsa, 9-11. A Dunaújváros bár nehezen, de győzött Egerben és visszavágott az elveszített kupadöntőért.

Tigra-ZF-Eger – DFVE

9-11 (3-2, 2-2, 4-5, 0-2)

Eger, V.: Fodor Rajmund, Ádám Frank.

Gólszerzők: Molnár D. 2, Czigány 2, Borsi 2, Dobi, Kiss A., Meczinger, ill. Gurisatti 3, Mahieu 2, Garda 2, Horváth B., Szabó N., Mucsy, Szellák.