A 173 centis támadó középpályásként és mindkét szélen egyaránt bevethető Lednyevet vételi opcióval alkalmazza a Vidi.

Bogdan Lednev a Vidi legértékesebb játékosai közé tartozik immár a transfermarkt.com becslései alapján, jelenlegi értéke 1,5 millió euró.

18 évesen igazolt a Dniprótól a Dinamo Kijevbe, a legendás kék-fehér klubban 32 mérkőzésen lépett pályára, ugyanis két esztendőn át a Zorja Luhanszk csapatánál szerepelt kölcsönben. Szóhoz jutott a BL-csoportkörben, így játszott a Ferencváros ellen is. A 2020/21-es kiírásban a Barcelona ellen debütált, s a most futó tornán is futballozott a Barcával szemben.

Lednyev ukrán bajnoki címet, kupagyőzelmet és ukrán szuperkupát ünnepelhetett a Dinamóval.

Nem érkezik teljesen ismeretlen közegbe, hiszen a fehérváriak ukrán középpályásával, Jevhen Makarenkoval már találkozhatott, Lednyev tagja volt az Eb-re készülő válogatott bő keretének is, azonban az ukrán nemzeti együttesben még nem lépett pályára.

- Bohdan Lednev technikás, kreatív játékos, aki az ék mögötti pozícióban, illetve jobb oldalról játszva is nagy erőssége lehet csapatunknak. Fontosnak tartom, hogy a középpályán megfelelő kreativitás legyen a csapatban, Bohdan játékstílusa nagyon passzol a magyar focihoz, átlövésekben és utolsó passzokban is erős, így gólokat és gólpasszokat várunk tőle" - nyilatkozta a molfehervarfc.hu-nak a Vidi sportigazgatója, Sallói István.

- A MOL Fehérvár FC neve jól cseng a labdarúgásban, úgy érzem, ez egy remek lehetőség számomra, hogy megmutassam a képességeimet és segítsem a csapatot a céljai elérésében. A szurkolók biztosak lehetnek abban, hogy mindig száz százalékot próbálok majd nyújtani a pályán. Érzem a bizalmat a klub részéről, ezt jó játékkal és gólokkal szeretném meghálálni - fogalmazott Bohdan Lednev.